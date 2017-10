Ciao Montela!

Milan je opet pao, Napoli beži već devet bodova...

Milan je nastavio da posrće i sada se postavlja samo pitanje koliko je Vinćencu Monteli još preostalo vremena? Aeroplanino je pred otkazom posle novog teškog neuspeha, jer od Rosonera je na njihovom bunjištu bolja bila Roma - 2:0.

Montela je ostao veran formaciji 3-5-2, sa Bonučijem, Musakiom i Romanjolijem u zadnjoj liniji, ali ova trojka još jednom je pokazala da će joj trebati još dosta vremena dok se ne uigra i postane stub ovog Milana.

Domaći tim je bio u podređenom položaju i bilo je samo pitanje vremena kada će Roma stiži do prednosti. Milan jeste bio konkurentan sve do 72. minuta, da bi se tada, s pogotkom Edina Džeka, igra Rosonera potpuno raspala. Na sve to nadovezao se crveni karton Hakana Čalhanoglua - pogibeljan start na Radži Najngolanu - pa je Alesandro Florenci stavio tačku na ovaj duel - 2:0.

Montelinom Milanu ovo je treći poraz u poslednjih pet prvenstvenih utakmica i sedmostruki šampion Evrope posle sedam odigranih kola već zaostaje devet bodova za liderom Napolijem.

Jasno je verovatno i onim najvećim optimistima da od borbe za titulu ove sezone nema ništa. I ne samo to. Ako se ovako nastavi Milan će imati problem da se dokopa i Lige šampiona, a to je ipak primarni cilj.

Kao mogući naslednici Vinćenca Montele najčešće se pominju Karlo Ančeloti i Antonio Konte.

ITALIJA 1 - 7. KOLO

Subota

Udineze - Sampdorija 4:0 (1:0)

/De Paul 27, Lopez 66, 85, Fofana 90+5/

Đenova - Bolonja 0:1 (0:0)

/Palasio 73/

Nedelja:

Napoli - Kaljari 3:0 (2:0)

/Hamšik 4, Mertens 40pen, Kulibali 47/

Benevento - Inter 1:2 (1:2)

/D'Alesandro 42 - Brozović 19, 22/

Kjevo - Fjorentina 2:1 (1:1)

/Kastro 25, 46 - Simeone 6/

Lacio - Sasuolo 6:1 (1:1)

/Luis Alberto 45, 57, De Fraj 56, Parolo 64, 69, Imobile 81pen - Berardi 27pen/

SPAL - Krotone 1:1 (1:0)

/Paloski 39 - Nvankvo 59/

Torino - Verona 2:2 (2:0)

/Falke 31, Nijang 44 - Kean 87, Pacini 90+2/

Milan - Roma 0:2 (0:0)

/Džeko 72, Florenci 77/

20.45: (5,10) Atalanta (3,60) Juventus (1,72)

