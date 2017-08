Čičarito merka neuigrani Junajted, Totenhemov povratak na mesto horora (VIDEO)

Sjajne dve utakmice u najavi na zatvaranju prvog kola Premijer lige

Veličina slova A A A

Počelo je sjajno, i to kiksevima favorita Čelsija i Liverpula, a nema sumnje da će i današanji program prvog kola Premijer lige doneti dva spektakularna duela, možda i još neko iznenađenje, zašto da ne.

Najpre nas zanimljiv okršaj čeka na Sent Džejms Parku gde povratnik u elitu Njukasl dočekuje Totenhem (14.30, TV Sportklub 1), da bi tačku na ovo efikasno prvo kolo stavili Mančester Junajted i Vest Hem svojim duelom na Old Trafordu (17.00, TV Sportklub 1).

Crveni đavoli nisu uspeli da sezonu započnu s peharom osvajača Superkupa Evrope, pošto je Real pokazao klasu i zasluženo otišao do postolja. Meč u Skoplju pokazao je da Žoze Murinjo mora još dosta da radi na stvaranju timske hemije, pošto je bilo evidentno da upravo taj momenat nedostaje Junajtedu. Real Madrid je dosta problema pravio iz kontranapada, ali i prodora po boku, dok je Mančester samo na trenutak izgledao kao tim spreman da se porve s najvećim rivalima za sve trofeje koji su u opticaju.

MOZZART KVOTE

(1,30) Mančester Junajted (5,20) Vest Hem (11,00)

Slaven Bilić je, sa druge strane, značajno pojačao ekipu na svim mestima ovog leta, a najviše u napadačkoj liniji, gde će sada operisati Čičarito i Marko Arnautović. Čekićari će pokušati da iskoriste neuigranost odbrambenog bedema ispred gola Davida De Hee, ali i očiglednu nervozu Viktora Lindelefa, koji dosad nije ostavio dobar utisak na terenu, posebno kada je pod pritiskom.

U redovima Junajteda zbog povreda izostaju sigurno Roho, Šou i Ešli Jang, dok je na drugoj strani kod Čekićara bolnička atmosfera jer imaju dosta ozleđenih prvotimaca. Sigurno danas neće igrati Antonio, Kujate, Kerol i Sako, dok su pod znakom pitanja Arnautović, Kresvel, Feguli, Lancini i Nobl i videćemo koliko će se njih oporaviti do početka utakmice.

Na poslednjih devet ligaških mečeva na Old Trafordu padalo je uvek manje od tri gola, s tim da je na proteklih pet gostovanja Vest Hema generalno dolazilo tri ili više pogodaka. Đavoli su na svom terenu bez poraza u 27 od 29 premijerligaških mečeva, dok je na poslednja tri okršaja ovih rivala na Teatru snova prolazio tip GG.

Projektovani sastavi:

MANČESTER JUNAJTED (4-3-3): De Hea - Valensija, Džons, Baji, Darmijan - Erera, Matić, Pogba - Mhitarjan - Rašford - Lukaku.

VEST HEM (4-2-3-1): Hart - Zabaleta, Rid, Ogbona, Kresvel - Nobl, Obijang - Aju, Lancini, Arnautović - Čičarito.

Podjednako zanimljiv duel čeka nas i na severu Engleske gde Totenhem stiže na mesto svoje nejveće noćne more. Pre dve sezone Pevci su očerupani na Sent Džejms Parku sa 5:1 i to u poslednjem kolu, a poraz od tada ispalog tima Rafe Beniteza koštao ih je drugog mesta na tabeli.

Zato je danas vreme za osvetu, bez obzira što gosti desetkovani stižu na noge povratniku u Premijer ligu. Zbog povrede neće u timu biti Denija Rouza, a izostaju i desni bekovi Deandre Jedlin i Kirijan Tripije, kao i Francuz N'Kudu. Na Erika Lamelu (povreda kuka) je zaboravio i bog, a kamoli Maurisio Poketino, ali se argentinski trener uzda u kvalitete Harija Kejna, Dele Alija, Kristijana Eriksena i ostalih...

MOZZART KVOTE

(5,10) Njukasl (3,70) Totenhem (1,70)

Totenhem je jedini tim iz top 5 koji nikog nije doveo ovog leta, ali to nije smetalo Pevcima koji su tokom leta beležili solidne rezultate i podigli formu. Sa druge strane, Njukasl je pretrpeo brojne promene tokom leta, ali je utisak da su se Svrake pojačale, posebno u defanzivi gde su stigla trojica fudbalera sa pedigreom iz Primere.

Tradicionalno, na duelima ova dva tima na severu Engleske pada mnogo golova, a na poslednja tri okršaja na Sent Džejms Parku bilo ih je čak 14. Njukasl je dobio samo jednu utakmicu na otvaranju sezone u poslednjih devet godina, ali je za njih važan podatak da Rafa Benitez nikada u karijeri nije izgubio od Totenhema na svom terenu (pet pobeda i tri remija).

Pevci sve nade polažu u Harija Kejna kome jedan pogodak nedostaje da stigne do brojke od 100 golova u svima takmičenjima u belom dresu. Problem je samo što Kejn nikada nije postigao premijerligaški gol u avgustu, pa imajte to u vidu kad sastavljate tikete.

Projektovani sastavi:

NJUKASL (4-2-3-1): Eliot - Mankiljo, Klark, Ležen, Damet - Merino, Šelvi - Riči, Perez, Atsu - Gejl.

TOTENHEM (4-2-3-1): Ljoris - Dajer, Aldervajreld, Vertongen, Dejvis - Vinks, Dembele - Sisoko, ali, Eriksen - Kejn.

PREMIJER LIGA - 1. KOLO:

Arsenal - Lester 4:3 (2:2)

/Lakazet 2, Velbek 45, Remzi 83, Žiru 85 – Okazaki 5, Vardi 29, 56/

Subota:

Votford - Liverpul 3:3 (2:1)

/Okaka 8, Dukur 32, Britos 90+3 - Mane 29, Firmino 55 pen, Salah 57/

Čelsi - Barnli 2:3 (0:3)

/Morata 69, Luiz 88 - Vouks 24, 43, Vord 39/

Kristal Palas - Hadersfild 0:3 (0:2)

/Vord 23. autogol, Muni 26, 78/

Everton - Stouk 1:0 (1:0)

/Runi 46/

Sautempton - Svonsi 0:0

VBA - Bornmut 1:0 (1:0)

/Hegazi 31/

Brajton - Mančester Siti 0:2 (0:0)

/Aguero 70, Dank 75. autogol/

Nedelja:

14.30: Njukasl - Totenhem

17.00: Man. junajted - Vest Hem

Tabela:

(FOTO: Action Images)