Čikago se divio Jokićevim majstorijama, trener Meloun progovorio srpski kako bi zahvalio što ima Nikolu (VIDEO)

Odavno vlada mišljenje da je Čikago najveći srpski grad posle Beograda, a to je prethodne noći bar malim procentom iskazano i na delu. Srpski Čikago uživao je u majstorijama Nikole Jokića i divio se košarkaškom umeću najboljeg NBA igrača iz zemlje aktuelnih svetskih i olimpijskih vicešampiona!

VRATIO SE! Džoni je bludnik grada Čikaga! (VIDEO)

Jokić je posle ubedljive i lake pobede nad Bulsima u Junajted Centru izdvojio vreme kako bi se družio sa sunarodnicima, malo razgovarao sa njima, fotografisao se i udelio koji autogram. Bilo je neodoljivo primetno koliko je srpska publika sa tribina bila srećna zbog Jokićeve odlične igre. Kako i ne bi, kada su u svom gradu mogli da isprate dominaciju jednog čoveka.

Interesantno je bilo i u svlačionici Denvera. Naime, trener Majkl Meloun progovorio je srpski jezik kako bi Srbiji zahvalio jer mu je podarila Nikolu Jokića!

"Ono što bih voleo da poručim srpskoj publici jeste - HVALA - što ste na dozvolili da imamo Nikolu Jokića. On je fantastičan igrač, odličan reprezent Srbije. Jako sam srećan što sam mu trener i što je deo naše ekipe", rekao Meloun, a onda na srpskom poručio:

"Dobro, jako dobro".

Michael Malone thanks the people of Serbia for Nikola Jokic, in Serbian? pic.twitter.com/j1RItQT1dW