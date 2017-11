Ćiro o Muslinu: Ili su Srbi ludi ili znaju nešto što mi ne znamo

„To je anomalija“, kaže trener svih trenera

Smena Slavoljuba Muslina za funkcije selektora reprezentacije Srbije odjeknula je među strukom. Kako u državi, tako i u regionu. Iznenađujućoj vesti čudi se i Miroslav Blažević, nekadašnji selektor Hrvatske i Bosne i Hercegovine, poznat po tome da nema dlake na jeziku.

„To što su Srbi uradili je ludost. To je anomalija, međutim, možda oni znaju za neki razlog. Ja, zaista, ne znam. Kako god, ili su ludi ili znaju nešto što mi ostali ne znamo u vezi s Muslinom“, saopštio je popularni Ćiro za sarajevski Sport avaz.

Selektora traži Srbija, traži ga i Bosna i Hercegovina. Jedan od kandidata, koji se sam prijavio na konkurs je Vladimir Vermezović, s tim da mu se ne daju velike šanse u konkurenciji Roberta Prosinečkog, Meha Kodra i Amara Osima. Poslednji je, navodno, prvi favorit da nasledi Mehmeda Baždarevića.

„Što duže budete razmišljali, napravićete veću grešku. Fudbal je država u državi. Sve u BiH trenutno jedino zanima ko će biti selektor. Zato, pažljivo odlučite. Morate pogoditi i dovesti nekoga ko ima ambiciju, ko će vas odvesti na EURO“.

A u Bosni i Hercegovini po dobrom pamte „trenera svih trenera“, jer ju je doveo do baraža za plasman na Mundijal u Južnu Afriku. Ima onih koji bi ponovo želeli da ga vide na klupi.

„Ma, nema govora. Ja sam u penziji. Imali su me priliku da me zovu, sada je kasno. Uživam u penzionerski danima“, dodao je Miroslav Blažević.

