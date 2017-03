Ćiro startovao Murinja: Sine, jesi zaradio 100.000.000?

"Jesmo, dosta smo razgovarali, zna francuski, i on i njegov pomoćnik. I smejali smo se"

Veličina slova A A A

Portugalski stručnjak Žoze Murinjo bio je tokom prošle nedelje u Zagrebu gde je gledao utakmicu Hrvatska - Ukrajina, raspitujući se usput o mogućnosti da na leto angažuje Ivana Perišića i Marcela Brozovića, hrvatske reprezentativce i prvotimce Intera.

Murinjo je, zanimljivo, meč gledao iz svečane lože zajedno sa legendarnim stručnjakom Miroslavom Ćirom Blaževićem.

Trener svih trenera je, naravno, imao šta da izjavi na tu temu...

"Stalno me pitate kako mi je bilo s Murinjom... Jesmo, dosta smo razgovarali, zna francuski, i on i njegov pomoćnik. I smejali smo se. Pitam ja njega - jesi li zaradio 100.000.000? On me gleda i lagano klimne glavom. A ja njemu - imaš dvoje dece. To dvoje dece imaće četvoro dece. Nemaš puno, potroši i ti nešto. Oh, kako se slatko i dugo smejao", napisao je Ćiro na svom Fejsbuk profilu.