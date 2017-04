Conga: Želim da igram protiv Srbije!

Odlični teniser promenio svoje mišljenje, jer je ranije ove godine poručio selektoru državnog tima da neće igrati u 2017. godini za Trikolore

Najbolje rangirani francuski teniser Žo Vilfred Conga pre početak Mastersa u Monte Karlu poručio je da stoji na raspolaganju selektoru Dejvis kup reprezentacije Janiku Noi za polufinalne mečeve sa Srbijom, koji su na programu od 15. do 17. septembra ove godine.

Conga je tako promenio svoje mišljenje, jer je ranije ove godine poručio selektoru državnog tima da neće igrati u 2017. godini za Trikolore, pa je propustio mečeve osmine finala i četvrtfinala s Japanom i Velikom Britanijom.

Ipak, postoji i druga strana medalje, koju je otvorenim pismom javnosti, otkrio 10. teniser sveta.

“Imao sam sastanak sa Janikom, gde sam mu veoma jasno rekao da neću igrati u 2017. godini, jer sam čekao prvo dete. Najavio sam da neću biti u Japanu, pa ćemo videti kasnije, ali on je želeo samo igrače koji ne biraju kada će igrati. Nazvao me je i rekao da ne računa na mene. Pred utakmicu sa Velikom Britanijom sin mi je bio na aparatima, a najbolji prijatelj me je zvao da mu budem kup u septembru. Odbio sam Janika, jer sam želeo da budem sa svojom suprugom. Danas, 16. aprila 2017, mesec dana nakon rođenja mog sina, javno objavljujem da sam na raspolaganju za meč sa Srbijom”, poručio je Conga.

Francuska je meč četvrtfinala sa Velikom Britanijom igrala u Ruanu na šljaci, a na toj podlozi će sasvim sigurno igrati i protiv Srbije.

