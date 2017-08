Copy Bogdan, Lučić, Mačvan - Paste Marjanović!

Srbija trijumfom započela i poslednji pripremni turnir pred odlazak na Evrobasket - 73:65

Veličina slova A A A

U Beogradu - Bogdan Bogdanović, u Hamburgu - Vladimir Lučić i Milan Mačvan, protiv Italije - Boban Marjanović! Srbija je nastavila seriju uspešnih izdanja na pripremama za Evrobasket, pošto je u Atini savladala Italiju rezultatom 73:65 (22:24, 18:14, 19:18, 14:9)! I to bez pomoći Nikole Kalinića i Branka Lazića, te rovitog Nemanje Nedovića.

Dosad najteži protivnik i najteže izvojevana pobeda. Ali, ne treba previše razmišljati o tome, jer iz iskustva sa Azurima može dosta da se nauči. Aleksandar Đorđević ponovo je mogao da uvidi da je odbrana reketa i protivničkog ofanzivnog skoka jedna od stvari na kojima ozbiljno mora da se poradi. U duelu protiv izvorno vrlo dobre šuterske ekipe, s vrlo dobrim arsenalom - i preuzimanje, odnosno defanzivna rotacija posle pik'n'rola mora da bude na višem nivou. To su sve stvari koje mogu da se „doteraju“ u hodu. Treba uzeti u obzir i da je selektor Đorđević namerno oborio formu pre nego što se uhvati veliki zalet u Istanbulu, na startu grupne faze. Jer, baš u prve tri utakmice (Letonija, Rusija, Turska) Srbija će biti na najvećim izazovima.

Nije sve bilo tako sivo u Atini. Daleko od toga. Aleksandar Đorđević konačno je imao priliku da iskoristi Bobana Marjanovića na pravi način i to protiv ekipa čija se filozofija dobrim delom utakmice svodila na „small ball“ petorku, odnosno bez pravog, klasičnog centra na parketu. I to je snaga Srbije - mogućnost transformacije na isključivu igru u reketu. Boban Marjanović je to znao da iskoristi, pa je u nešto slabijem početku Srbije postigao 12 od ukupno 22 poena u prvoj deonici, naterao protivnike da ga čak pet puta fauliraju i omoguće mu da izvede čak osam slobodnih bacanja, uz šest preciznih hitaca. Do kraja meča Marjanović je postigao čak 21 poen, uhvatio osam lopti i iznudio devet prekršaja, baš iz razloga što nijedan protivnički centar (Kuzin, Ćervi, Biliga) nisu uspeli da ga izbace iz ritma. Pritom, najčešće je od Azura zahtevao udvajanja, čak i utrajanja, gde je umeo čak i da se zanese i izgubi posed, ali je bio konstantna pretnja svakog trenutka na parketu.

Doduše, ni Srbija nije imala rešenje za raspoloženog Marka Belinelija, čiji su dalekometni hici (4/10), ali i solidna napadačka rešenja umela da razoružaju dosad vrlo ukomponovanu defanzivnu liniju. Šuter s dugim NBA stažom na kraju je ubacio 20 koševa i bio apsolutno najveća pretnja Srbiji, a za trijumf mu je nedostajala prava podrška bar još jednog saigrača na nivou. To su mogli da budu Pjetro Aradori ili Điđi Datome, ali su obojica tek povremeno znali da iskoriste poneki propust srpske odbrane. Prvi je na kraju imao jedanaest, drugi devet poena. Nedovoljno.

To je, ipak, ono što je Srbija imala i što je na kraju presudilo. Posle igre značajno usmerene ka razigravanju Bobana Marjanovića, ali i čestih grešaka na startu (sedam izgubljenih lopti u prvoj deonici), selektor Đorđević uspeo je da pronađe žicu svojim izabranicima i natera ih da se napadački opuste i budu malo raznovrsniji.

U drugom poluvremenu razigrali su se Bogdan Bogdanović (dva u prvom delu, deset na kraju) i Vladimir Lučić (četiri u prvom poluvremenu, 12 do finiša), dok je kapiten Mačvan imao ulogu da razigra saigrače sa sedam asistencija.

Na seriju Azura 9:0 s početka drugog poluvremena, kada su Belineli, Heket i Datome doneli najveće vođstvo (49:42), Srbija je imala strašan odgovor i niz od deset ubačenih poena. Tada su Orlovi došli do minimalne prednosti, što je na kraju zapravo i bilo presudno. Do kraja utakmice Srbija je zadržala vođstvo, pojačala ritam, dovršila protivnika, odigrala strašnu odbranu i apsolutno zasluženo - slavila! Sedmi put uzastopno na ovim pripremama.

Sledeći rival Srbije je Gruzija, a meč je na programu u četvrtak od 17.45.

SRBIJA - ITALIJA 73:65

/22:24, 18:14, 19:18, 14:9/

Dvorana: Oaka Arena.

SRBIJA: Mačvan 5 (7as), Bogdanović 10, Lučić 12, Milosavljević 2, Birčević -, Štimac 6, Micić 6, Gudurić 3, Jović 2 (5sk, 5as), Kuzmić 6, Marjanović 21 (8sk).

ITALIJA: Heket 5, Dela Vale, Belineli 20, Aradori 11, Filoj 6, Biliga -, Meli 6 (5sk), Paskolo 2, Kuzin -, Ćervi 2, Ćinćarini -, Abas -, Baldi Rosi -, Burns 4, Datome 9.

(FOTO: MN press)