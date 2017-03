Copy Minhen, paste London: Wenger OUT! (VIDEO)

Bajern za samo 35 minuta stigao od 0:1 do 5:1. Arsenal igrao u tom periodu bez isključenog Košćelnog

Veličina slova A A A

Tužni, tužni Arsenal! Bajern je u četvrtfinalu Lige šampiona, a navijači Arsenala doživeli su još jedno turobno veče u Evropi. Bavarci su i u gostima savladali Tobdžije sa 5:1 u revanš utakmici osmine finala, a ako se obistine sve glasnija predviđanja, ovo je vrlo moguće bila i poslednja utakmica Arsena Vengera na klupi Arsenala u Evropi.

Ono što je verovatno i najgore kod navijača Tobdžija, većina se verovatno nije ni nadala nečemu ozbiljnom posle ponižavajućeg poraza u prvom meču u Minhenu i poraza od 5:1. A Bajern kao Bajern.

Još jednom je pokazao da se radi o pravoj fudbalskoj mašini za mlevenje rivala, a kada na to dodate i Karla Ančelotija, koji ju je dodatno zategao, onako u italijanskom stilu, nije ni čudo da su Bavarci opet stigli do pobede i u veoma dobrom raspoloženju dočekuju žreb za četvrtfinale elitnog kontinentalnog takmičenja.

A nemački šampion je do trijumfa došao posle preokreta za koji mu je bilo dovoljno samo 13 minuta. Prvo je Robert Levandovski izborio penal, a nervozni Loran Košćelni veoma brzo dobio dva žuta kartona i morao je odmah u svlačionicu. Poljak je u 55. minutu bio siguran sa bele tačke i tako najavio novu agoniju za domaće navijače.

Posle isključenja Košćelnog gostujućoj ekipi je bilo još lakše, prosto se poigravala sa tužnim Arsenalom. Tako je u 68. minutu Roben doneo potpuni preokret za Bajern i nagovestio još jedan ubedljiv poraz Tobdžija.

A to je bilo jasno u 78. minutu posle sjajnog solo prodora Daglasa Koste i atraktivnog udarca sa ivice kaznenog prostora povisio na 3:1. I, otprilike u tom trenutku su fudbaleri Arsenala već redom svi prestali da se bore i pružaju otpor.

Međutim, njihovim mukama ni tu nije bio kraj, jer se u finišu razgoropadio Arturo Vidal. Čileanac je najpre u 80. minutu iskoristio asistenciju Ćabija Alonsa, a pet minuta kasnije i dodavanje Koste kako bi, poput plaćenog ubice u holivudskim filmovima, „overio“ žrtvu.

A „žrtva“ bi svakako mogao da bude Venger, odnosno njega funkcija, što je bila i poruka velikog broja navijača Arsenala na stadionu Emirejts na čijim tribinama su mogle da se vide i poruke „Venger aut“ (Wenger out) i „Što je mnogo, mnogo je“ (Enough is enough).

Sa druge strane, Bavarci su i ovom pobedom još jednom istakli, ili možda je bolje reći potvrdili, najozbiljniju kandidaturu za osvajanja pehara Lige šampiona. Uostalom, kada je Ančeloti to mogao da uradi sa Milanom i Realom, što da ne ponovi sa Bajernom?

(FOTO: Action Images)