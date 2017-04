Čovek koji je izludeo Real: Deset odbrana Manuela Nojera! Šta bi bilo da sve ovo nije skinuo? (VIDEO)

Sinoć je Đanluiđi Bufon izludeo Andresa Inijestu i sačuvao prednost Juventusa protiv Barselone, a večeras je u centru pažnje bio Manuel Nojer. Uz Điđija, verovatno najbolji golman sveta, pokazao je širok repertoar odbrana i na praktičnom primeru pokazao zbog čega je uzor mlađim generacijama.

Nemački reprezentativac je za 90 minuta okršaja na Alijana areni skupio ukupno deset odbrana. Pri čemu je šest puta bukvalno vadio loptu iz mreže i do ludila dovodio igrača Real Madrida. Nojer je bio fenomenalan, nema kome nije odbranio - iz različitih pozicija - i slobodno se može konstatovati kako je, uprkos tome što ga je Kristijano Ronaldo dvaput matirao, sačuvao kakvu-takvu nadu Bavarcima da u revanšu za šest dana mogu do polufinala.

Jer, samo u roku od 66. do 75. minuta odbranio je četiri zicera. Da nije ukrotio bar jedan već sad bi moglo da se konstatuje kako kraljevski klub ide dalje, ovako je Manuel Nojer izrastao u jednu od najsvetlijih tačaka tima Karla Ančelotija.

Evo zbog čega:

Odbrana Benzemi na početku utakmice:

Onda odbrana Benzemi i u drugom delu, kad je Frnacuz pokušao špicem:

Fantastična intervencija posle udarca Bejla glavom:

Zatim je na red došao Ronaldo. Prvo pokušaj sa 16 metara:

Pa udarac sa deset metara u grudi:

A onda odbrana večeri, u stilu rukometnog golmana:

Lepezu uspešnih intervencija Nojer je upotpunio zaustavivši i šut Marka Asensija:

Clean catching technique to pin ball and get it still for concentration. pic.twitter.com/hUuaYLQEQN