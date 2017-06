Čovek koji je otkrio Donarumu: Šta se čudite? Takva su porodica!

“Znam sve o Donarumi, o njegovoj porodici, rođacima, svakom kutku njegovog doma. Ima stvari koje su me, doduše, stvarno iznenadile kod medija, jer su se nekako svi pretvarali da ne znaju šta stoji iza cele Donarumine priče koja je vrlo kompleks‚na. A ovo je samo posledica ponašanja koje je oduvek bilo problematično", rekao je skaut koji ga je otkrio Đokondo Martineli

Đanluiđi Donaruma je sportska tema broj jedan u Italiji. I to sa razlogom. Ovaj momak koji je u februaru napunio 18 godina, napravio je pravio haos odlukom da ne produži ugovor sa Milanom i na sebe navukao gnev navijača Rosonera.

Iako mu sadašnji ugovor ističe u junu sledeće godine, sasvim je jasno da njemu nema više budućnosti u slavnom milanskom klubu. I dok je najveći deo javnosti u Italiji bio u priličnoj meri iznenađen odlukom mladog čuvara mreže, jedan čovek je rekao da je sve ovo očekivano.

Đokondo Martineli, fudbalski skaut koji je prvi uoči Donarumin talenat u razgovoru za radio Tutomerkato rekao je da su nevolje sa ovim momkom počelo i pre nego što za menadžera angažovao trenutno jednu od najomraženijih ličnosti u Italiji, menadžera Mina Rajolu.

“Možda će ovo sada mnogima da zvuči neprijatno, ali ja sam jedan od retkih koji je prevideo da bi upravo ovako nešto moglo da se desi sa Donarumom“, rekao je Martineli.

Upravo je on odveo Donarumu kao dečaka na prvu probu u drugi milanski klub, Inter.

“Znam kakvih je bilo situacija bilo sa njim i u Milanu, ali i ranije. Nisam iznenađen što je odbio da produži ugovor. To je problem koji mora na vreme da se prepozna, kako bi bilo jasno ko je odgovoran za novonastalu situaciju i to godinu dana pre isteka sadašnjeg ugovora.“

Martineli je Donarumu pronaša u napuljskom predgrađu Kastelmare di Stabija i to kada je ovaj imao 10 godina.

“Znam sve o Donarumi, o njegovoj porodici, rođacima, svakom kutku njegovog doma. Ima stvari koje su me, doduše, stvarno iznenadile kod medija, jer su se nekako svi pretvarali da ne znaju šta stoji iza cele Donarumine priče koja je vrlo kompleks‚na. A ovo je samo posledica ponašanja koje je oduvek bilo problematično.“

On tvrdi da je od prvog trenutka bilo vidljivo da Donaruma ima ogroman talenat i da bi mogao da dospe na veliku scenu.

“Neću da kažem da sam ga ja otkrio, samo sam bio dovoljno srećan da se nađem na pravom mestu u pravom trenutku. Kad sam ga prvi put video, imao je 10 godina i samo slep čovek ne bi uočio o kakvom talentu se radi.“

I već kao mlađi tinejdžer ovaj golman počeo je, zajedno sa porodicom, kako tvrdi Martineli da pravi ozbiljne probleme.

“Čim sam ga video, zvao sam sportskog direktora Intera Pjera Auzilija. I naredne tri i po godine, sve do 2013, Inter je vodio računa o njemu, išao je na nekoliko proba u taj klub. I sve je bilo dobro do trenutka kada mu je Inter poslao pismenu ponudu ugovora. Jedno popodne smo seli, on, otac, majka i ja i postigli dogovor. A već sledeće jutro oni su se, bez ikakvog prethodnog upozorenja ili najave, dogovorili sa Milanom. Već tada, ali i nekih kasnijih situacija, posumnjao sam da bi moglo da dođe do ovako nečeg u budućnosti.“

Kako ne bi bilo nikakve zabune, dodatno je pojasnio situaciju oko potpisa ugovora i frke koju je Donaruma uneo između dva milanska velikana.

“Ponoviću da budem jasan - njegova porodica je 2013. godine potpisala ugovor sa Interom. Vratili su se u Napulj, a sledećeg jutra su seli u avion i otputovali u Milano i potpisali za Rosonere. A ugovor koji su parafirali manje od 24 sata pre toga bio je ništavan. Šta više da vam pričam. Čudi me samo kako novinari nisu znali ili su se možda pretvarali da ne čuju takve informacije“, zaključio je Martineli.