Čovek-tim: Nekad Kovens, Pipen, Garnet i Kralj Džejms, danas Janis Adetokunbo

Kapa dole za Milvokijevog univerzalca

Veličina slova A A A

NBA sezona kakvu dugu nismo gledali. Pa iako je Rasel Vestbruk ove sezone pokupio verovatno najviše naslovnih strana, Janis Adetokunbo će, kad se na kraju sezone bude podvlačila crta, možda biti taj kome će pripasti nagrada za igrača koji je najviše napredovao.

Jer iako je Milvokijev univerzalac odavno dokazan na NBA parketima ove sezone on je maltene sam vodio Bakse do mesta u plej-ofu. “ Greek Freak“ je, naime, ove sezone bio najbolji igrač Milvokija u pet glavnih statističkih kategorija.

Poena u proseku 23,1, skokova 8,7, asistencija 5,4, bolakada 1,9 i ukradenih 1,7 po meču.

Koliki je to zaista podvig najbolje govori podatak da je u istoriji NBA lige samo petorici asova pošlo za rukom da predvoje svoje ekipe u svih pet kategorija. I to ne bilo kojih asova. U sezoni 1977/1978 to je uspelo legendi Boston Seltiksa Dejvu Kovensu, potom je Skoti Pipen bio sve i svja u Čikagu u sezoni 1994/1995 (dok je Majkl Džordan bio u privremenoj penziji), pa Kevin Garnet u Minesoti u sezoni 2002/2003 i Lebron Džejms u Klivlendu (2008/2009).

I sada Adetonkubo. Tek su mu 22 godine...

(FOTO: Action Images)