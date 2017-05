Čović: Besmisleno je da Zvezda pušta igrače u reprezentaciju

Prvi čovek crveno-belih o svim gorućim košarkaškim pitanjima: ABA ligi 2, novom sukobu FIBA i Evrolige, budžetu, derbiju, tekućoj sezoni, ambicijama...

Najava prvog čoveka Evrolige Đordija Bertomeua da igrači koji igraju to takmičenje neće dobiti dozvolu svojih klubova da nastupaju za svoje nacionalne timove dok liga traje izazvala je dosta bure u košarkaškom svetu. O tome, ali i omnogim drugim gorućim temama za Večernje novosti je govorio predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović.

Potpuno očekivano, Čović je stavio do znanja da će se crveno-beli, kao evroligaši, ponašati u skladu s Đordijevom odlukom...

"Moramo da se rukovodimo time koje je takmičenje nama najvažnije, a to je Evroliga. Kako su stvari postavljene, u velikoj meri živimo na osnovu tog takmičenja. Potpuno bi bilo besmisleno da Crvena zvezda daje reprezentativce, a u isto vreme se igra Evroligino takmičenje. Oni koji su to smislili očigledno nisu dobro smislili. Direktno mislim na FIBA, ali ima još dovoljno vremena da probaju da se dogovore. Zašto bismo bili u inferiornom položaju u odnosu na NBA ligu, koja je već izrekla svoj stav", zapitao se Čović.

Pritisci, pritisci i stalno neki pristisci u košarkaškim organizacijama. Ništa drugo ne očekuje se ni sada, posle najnovijih zavrzlama koje zaoštravaju odnese FIBA i Evrolige.

"Neka bude kakvih god pritisaka, odluka će biti ovakva. Znam kakvu vrstu pritiska mogu da prave, da zamenjuju teze, ali toga smo se nagledali i naslušali u prošlosti. Sećate li se prošle godine kakvih je pretnji iz FIBA bilo, te kažnjavaće ove, one... I šta su uradili na kraju, koga su kaznili? Nikoga".

Pritisaka će biti i popotanju drugih stvari. Recimo, oko druge ABA lige...

"Očekujem reakcije nacionalih saveza. Moram da izuzmem KSS koji ima potpuno drugačiji pristup, a što se tiče drugih koji su bili apriori protiv ABA lige, mislim da će reagovati. Možete tek da zamislite kako bi reagovali na priču o zatvorenoj ligi, umesto da se sedne za sto i da se dogovorimo. Valjda je zajednički interes da sredimo košarku u regionu, da iz godine u godinu napreduje. Mi se približavamo modelu neke stare lige Jugoslavije, koja je bila jedna od najjačih liga u Evropi. Generalno, veliki problem celog regiona je - nema para".

Zar nije bolje pare grupisati, nego ih raspodeliti na više takmičenja?

"Slažem se, ja mislim da bi ABA liga B donela kvalitet, ali nacionalni savezi nisu spremni da naprave rekonstrukciju određenih takmičenja, a to je evidentno neophodno! Pogledajte, primera radi, koliko ozbiljnih klubova imate kod nas u Srbiji".

Nebojša Čović kaže da o svim problemima razgovara sa resornim ministrom Udovičićem...

"U kontaktu i oko ovog pitanja. Razumem i njegove probleme, razrez u budžetu za sport je takav kakav je - mali. Ali, ako se naprave određene racionalizacije i svojevrsna "mapa sporta" u Srbiji... Prošlo je vreme kada je svako mesto u zemlji imalo sve sportove. Mora da se pravi racionalizacija, da imamo kvalitet u sportovima koji su konkurentni prvo u regionu, pa dalje i u Evropi. To ne važi samo za košarku, već za sve sportove".

Poraz u derbiju malo je pokvario raspoloženje na Malom Kalemegdanu, ali Čović podvlači da je sezonom generalno zadovoljan.

"Derbi ko derbi. Opet je potvrđeno svojevrsno nepisano pravilo da nema tu favorita. Pobedio je Partizan, nije nam drago, ali otrežnjuje i dodatno mobiliše na putu ka ostvarenju poslednjeg cilja koji smo imali za ovu sezonu. Nismo pobedili ovog puta, no meni mnogo važnije da pobeđujemo Partizan kada se igra za trofeje. Apsolutno sve ciljeve za ovu sezonu smo ostvarili. Do sada. Osvojili smo Kup Koraća, osvojili smo ABA ligu, obezbedili smo učešće u Evroligi. I taj ligaški deo Evrolige smo odigrali izvanredno, bili deveti u onakvom društvu"...

Čović ne krije - Zvezdi je bez pomoć potrebna.

"Igrali smo u Evroligi i igraćemo ponovo. Crvena zvezda zna kakvo je iskušenje očekuje u još kvalitetnijoj ligi naredne sezone. A kada to uporedim i sa parama, može samo da mi bude žao, a i da konstatujem da to kod nas nisu bačene pare. Ako se procenjuje da je Srbiji sve ovo potrebno - onda ljudi pomognite. Ako ne treba - nije nikakav problem, samo neka se kaže istina", zaključio je priču prvi čovek crveno-belih.

(foto: MN Press)