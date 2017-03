Čović: Ko to svađa navijače Zvezde?

“Nema podele na ove i one navijače“, ističe prvi čovek Crvene zvezde

Veličina slova A A A

Valjda se sve vrti oko zvižduka manjeg dela navijača na utakmici sa bratskim Olimpijakosom. Pa je po navijačkim forumima krenula debata o razlikama između tvrdokornog jezgra sa severne tribine i ostalih navijača. Predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović uskočio je u raspravu saopštenjem koje je medijima dostavljeno sat posle ponoći. Jer tu navijačku debatu, iako se ona - bar ne do sada - nije prenela na "mejnstrim" medije, Čović vidi kao još jedan "napad na mala vrata" na Zvezdu i pita se: ko želi da posvađa crveno-belu tribinu?

Čović, koji je i u saopštenju pre utakmice istakao da poštuje prijateljske odnose navijačkih grupa iz Beograda i Atine, ali i pozvao Zvezdine pristalice i da prepoznaju trenutak kada treba da budu uz ekipu ako rezultat bude neizvestan, ističe da ne postoji podela na veće ili manje zvezdaše, niti na velike i male utakmice.

Uobičajene i svuda prisutne priče o potencijalnim odlascima i dolascima igrača na kraju sezone takođe vidi kao deo kampanje kojom se "šire podele među Zvezdašima".

Čovićevo saopštenje prenosimo u celosti...

"Ovo je još jedan napad na ’mala vrata’ na sve što radimo, na Crvenu zvezdu. Odmah da razjasnim, utakmica sa Olimpijakosom treba da predstavlja svima primer poštenja i sportskog fer pleja. Ovo je sport, i nikada u životu ne bih pustio brata da me pobedi, i nikada ne bih ni kalkulisao. Verujem da isto razmišljaju i u Pireju, pobedili su nas košem u poslednjoj sekundi produžetka. Uostalom, zato smo i bratski klubovi jer imamo isto shvatanje sporta! To što neki drugi imaju drugačiju filosofiju, mene apsolutno ne zanima! Mi ne puštamo nikada nikoga, mi ne! Naši odnosi će ostati bratski i prijateljski, jer je to tradicija koja se neguje 30 godina, i sigurno je da nijedno sportsko nadmetanje neće promeniti. Isto tako ćemo se boriti da nam niko to i ne pokvari. Ono što me muči je pitanje, ko želi da pokvari te odnose, a sada je izvesno da takvih ima? Očigledno da neko smišljeno pokušava da svađa navijače Crvene zvezde koji su decenijama poznati upravo po jedinstvu!

Baš sada, kada su ti udari sve jači, a trenutak je vrlo interesantan, moram da podsetim, da su ’neki’ pokušavali da posvađaju i naš fudbalski klub sa košarkaškim, iako su nam fudbaleri rado viđeni gosti na utakmicama... i mi na njihovim. Ko pušta glasine o odlascima naših igrača tri meseca pre kraja sezone, ko dezinformiše javnost o dolascima Antića, Markovića, Nedovića i milionima evra koje navodno spremamo za sledeću sezonu, a borimo se da završimo ovu? Ko po već oprobanom receptu dezinformacija i putem raznih mreža širi podele među Zvezdašima?

U šumi problema mi, svi zajedno, na tribinama, nismo videli ni Drvo koje nam je donelo neprijatnosti i pokušalo da nas posvađa i podeli prošlog četvrtka zarad interesa nekog trećeg. Zato, na kraju apelujem na sve – nema većih i manjih Zvezdaša, nema velikih i malih utakmica, ne nasedajte na podvale, naručene tekstove koji rasplamsavaju ’podele’ na ’ove’ i ’one’ navijače, i od tih zlonamernika potrebno je da se svi čuvamo, i tako sačuvamo Crvenu zvezdu!

Uostalom, samo zajedno smo mogli da uradimo ono što nam priznaju cela Evropa i svet – da dolazimo do velikih pobeda, da pravimo najbolju atmosferu na utakmicama Evrolige. I takvu atmosferu očekujem i u petak protiv UNIKS-a kao i na svim ostalim utakmicama na koje treba da dolazite i podržite svoj klub", rekao je predsednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović.

(FOTO: Star Sport)