Čović o planovima za sledeću sezonu i Fajnal foru Evrolige

Ova sezona još nije gotova, ali mnogi se već pitaju kako će Crvena zvezda izgledati naredne sezone. Prvi čovek kluba Nebojša Čović govorio je o tome za Sportnetwork i istakao da razmišljanja idu u pravcu očuvanja jezgra tima i stručnog štaba.

Ali dodaje i da je dosta rano za takve priče. I da je želja Zvezde da dođe do Fajnal fora Evrolige.

"Rano je, ali okvirna strategija se zna. Sačuvaćemo jezgro tima zbog kontinuiteta. To važi za stručni štab. Bar tako razmišljamo. Stvaraćemo tim u skladu sa željama i realnim mogućnostima. Želja je da dođemo do fajnal fora Evrolige koji će biti održan u Beogradu. Želimo ponovo i da osvojimo ABA ligu, a za sve to su potrebni uslovi. Ti uslovi zavise od finansija i to moramo zajednički da procenjujemo. Zvezda nije privatni, ni lični klub, ona daje veliki doprinos i Beogradu i Srbiji. Kada pogledamo sezonu 2016/17, jedini smo klub koji je ostao u Evropi do aprila. Sticajem okolnosti, a ima i malo "više sile", nismo ušli u plej-of", rekao je Čović.

Naravno, finansije će određivati kako će izgledati tim naredne sezone.

"Finansije su vrlo bitan faktor. U zavisnosti kako to uspemo da obezbedimo, takav ćemo imati tim. Zvezda radi sve javno i to ćemo i jasno i glasno objaviti. Kad se završi prvenstvo, do kraja juna, imaćemo skupštinu sa presekom i na njoj ćemo dati plan kako vidimo sezonu 2017/18", rekao je Čović.

