Čović u ponoć: Nije čudno da se dobri sistemi u Srbiji raspadnu – osrednjost ne dolazi u obzir!

Predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović negde oko ponoći održao je konferenciju za štampu na Malom Kalemegdanu, gde se dotakao gorućih pitanja vezanih za dalje funkcionisanje kluba.

Čović je poručio da treneru Radonjiću i nokolicini igrača ističe ugovor, ali da to ne znači da će oni napustiti klub, kao i da ima vremena da se klub do avgusta i početka priprema za novu sezonu finansijski konsoliduje.

Crvno-beli su večeras u dvorani Aleksandar Nikolić savladali FMP u trećoj finalnoj utakmici MOZZART Superlige i domogli se trećeg trofeja uvoj sezoni.

“Posle ovakvog uspeha nisu dobre za ovako jake izjave, jer su suviše priustne emocije. Ja ću moje izjave vrlo pažljivo kontrolisati. Vidim da je u poslednjih mesec dana počelo prepričavanje o rasturanju. Kao što ste videli mi nismo dali nijednu zvaničnu izjavu, niti komentar na tu temu, jer je tu bilo 99 odsto neistina. Znam da pojedini mediji funkcionišu tako da ubace neke dezinformacije i ako se nešto pogodi, onda sve znamo. To je prisutno ponedeljkom, utorkom i sredom po pojedinim video-klubovima. Tompson, Voletrs, Lazić, Simonović i pošto vas je trener obavestio da je njemu istekao ugovor. Ne zunači da će ostati, ali i da neće ostati. To će biti posao koji nam predstoji negde do avgusta”, poručio je Čović, a prenosi portal Sportske.net.

Sezona je bila izuzetno naporna, a tek sada slede kapitalne odluke za funkcionisanje kluba.

“Iza nas je sezona koja je počela 15. avgusta, izgubli smo nevažne utakmice od Partizana i ne baš nevažnu od Budućnosti. U takmičarskom delu odigrali smo 84 utakmica, prosek je 10 utakmica mesečno. Kada bismo sabrali prijateljske, to je 93 utakmice. Mi smo za nekih šest godina uporno gurali kamen uz brdo i peli se na vrh brda, Olimpa. I mislim da smo se popeli. Nije bilo lako gurati, jer ima onih koji ga guraju nadole. Ono što najviše peče jeste da ga oni guraju na dole, ali vas tapšu po leđima i glume zvezdaše. Sada smo na vrhu Olimpa. Nekima ističu ugovori, a nekima u Upravi ističe period razmišljanja da li će da nastave da rade svoj posao. U te ljude se ubrajam i ja. Svako ima pravo da donese svoju odluku, naročito ako se sistem ne poštuje kako bi trebalo”.

Način za konsolidaciju ipak postoji.

“To nije kukanje, to su realne činjenice.Ako budemo uspeli sve da dogovorimo i naplatimo sve dugove koje imamo, a to nisu dugovi od države, da ćemo napraviti sasvim normalnu finansijsku situaciju. Imamo stare izazove, osvajanje prvenstva, kupa i regionalne lige, ali se nameće i jedan novi izazov, a to je 'fajnal for' Evrolige. Ljudski je da razmišljamo o tome, ali moramo brzo da radimo. Neki misle da nam je isteklo vreme posle ABA lige, ali ja ne mislim da je kasno i da ima vremena da se radi. Neki će reći da je bilo lako, da smo bili državni bankomat, a time su nas proglašavali, izvinjavam se na izrazu, raznorazne jajare i šljam. Iza svega su stajali i planovi i programi i oni su svi ispunjeni".

Čović i pored svih problema vidi dalji razvoj kluba.

“To je dobar sistem, ali nije čudno da se dobri sistemi u Srbiji raspadnu. Neka osrednjost posle svega što se mene barem tiče, ne dolazi u obzir. Ili idemo dalje… Jer nikada nisam spuštao lestvicu, ja stalno podižem lestvicu, ma kakva ona bila. Ambicija mi je da podignemo lestvicu, da li ćemo to uspeti, više ne zavisi samo od nas. Plan i program postoji. U toku narednih dana, nedelja ćemo izaći u javnost sa tačnim i preciznim informacijama o tome kakvi su nam rezultati. Ja sam optimista, nisam pesimista i ipak očekujem da ispunimo ambicije. KK Crvena zvezda je najbolji klub u zemlji, na osnovu rezultata, a ne ogovaranja, blebetanja. Ne na osnovu naručenih emisija i plaćenih tekstova, priča novinara koji funkcionišu po princpipu žetona. To smo napravili, a mislim da možemo zajedno još više”

Konkretna pomoć je neophodna.

“Sve nevolje smo prebrodili i napravili porodicu koja u ogromnoj meri veruje u košarkaški klub Crvena zvezda. Cele sezone smo bili prisutni u Evropi, ali sa mnogo manje para nego neki klub. Oko para ćemo dati detaljne informacije. Ne mogu ljude da vraćam u školu da neke ljude učim šta je UPPR, i o zakonima republike Srbije. Srpska košarka se nalazi u vrlo specifičnoj situaciji i očekujem da se celoj košarci pomogne, jer je to najtrofejniji sport, uz svako uvažavanje vaterpola, odbojke, ali i fudbala, koji je pokretač sporta u svakoj zemlji”, zaključio je Čović.

