Čović: Zvezda neće pristati na zatvorenu ABA ligu!

Pre tri dana pojavila se informacija da bi Cedevita, Cibona i Zadar voleli da vide zatvorenu ABA ligu. To znači da bi hrvatski timovi voleli da klubovi potpišu dugogodišnje ugovore sa ABA ligom, recimo po uzoru na NBA, i da bi se tako održao kvalitet regionalnog balkanskog takmičenja.

Ipak, ta ideja se ne dopada Nebojši Čoviću koji je posle praćenja juniora Zvezde na završnom turniru Evrolige u Istanbulu imao šta da kaže na tu temu.

I jasno se usprotivi.

"Legitimno je da hrvatski timovi mogu da daju određene zahteve. Stav Crvene zvezde je da liga treba da se svede na 12 timova, zbog kalendara takmičenja, odnosno "prozora". Ono na šta Crvena zvezde neće pristati je zatvorena liga. Pošto smo mi klub iz Srbije nećemo ići ispod ovoga: tri kluba iz Srbije, plus još jedan koji dobijamo po koeficijentu - i ono što je važno - da se ABA liga popunjava iz Srbije po redosledu u nacionalnom prvenstvu", rekao je Čović za Sportski žurnal.

Prvi čovek Zvezde kaže da bi zatvaranje Jadranske lige bilo "pogibeljno" za čitav region.

"Ostalih osam? Kako se dogovore. I neka nam kažu šta i kako. Ali zatvorena liga bi bila nešto pogibeljno ne samo za Srbiju, nego za čitav region. Takođe, imamo predlog - ne znam da li je realno ili nije realno da se realizuje odmah. Da startuje od oktobra Druga liga, ili B ABA liga. Tu postoje dva modela: jedan model, ondosno proporcije te lige koja i takođe brojala 12 klubova, da bude preslikan model ABA lige - da Srbija ima četiri kluba pa dalje... Drugi model je da iz svake zemlje dolaze po dva kluba što znači ukupno 12".

Čović veruje da bi razvoj B ABA lige bio dobar za napredak takozvanih košarkaških centara unutar naše zemlje.

"To bi doprinelo razvoju određenih košarkaških centara, primera radi u Srbiji Čačka, Vršca, Subotice... U Hrvatskoj Šibenika, Splita, u Crnoj Gori Nikšića, Cetinja, u BiH Sarajeva itd... I da to krene odmah u oktobru. To će biti naši stavovi i u tom delu ćemo biti konstruktivni. Razumem i stav hrvatskih klubova, ali to ostavljam njima, ako se oni dogovore za njihove klubove na drugi način", zaključio je Čović.