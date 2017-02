Čovićev odgovor Terziću: Nismo među 20 najbogatijih u Evropi

“Košarkaški klub Crvena zvezda i ja kao predsednik ne bavim se bilo kakvim poređenjima niti analizama ko igra fudbal i gde, ali iskreno bih voleo da KK Zvezda ima približan budžet koji ima FK Zvezda, pa makar on bio i na 301. mestu u Evropi", rekao je prvi čovek košarkaškog kluba crveno-belih

Nebojša Čović demantovao je tvrdnje Zvezdana Terzića. Prvi čovek košarkaškog kluba Crvena zvezda da crveno-beli nisu među 20 najbogatijih

Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić rekao je da je zlonamerno upoređivati uspehe u košarci i fudbalu i istakao da budžet kluba sa "Marakane" nije ni među 300 u Evropi, dok je budžet košarkaškog među 20 najvećih na kontinetu.

Prema Čovićevim rečima, to jednostavno nije tačno.

“Priča o budžetu ne stoji. Kad bi se rangirali, videlo bi se najpre da u Evroligi ne učestvuje 16 najbogatijih klubova. Drugo, KK Zvezda ima daleko manji budžet od svih klubova u Evroligi, kao i od mnogih klubova iz FIBA Lige šampiona i Evrokupa“, poručio je Čović za Informer.

On je istakao da ljudi u okviru jednog sportskog društva ne bi trebalo da prave poređenja, već da rade u interesu svih sportova koje društvo obuhvata.

“Košarkaški klub Crvena zvezda i ja kao predsednik ne bavim se bilo kakvim poređenjima niti analizama ko igra fudbal i gde, ali iskreno bih voleo da KK Zvezda ima približan budžet koji ima FK Zvezda, pa makar on bio i na 301. mestu u Evropi. Takođe bih iskreno voleo da FK Zvezda ima budžet i dođe u prvih 10 u Evropi. No, teško je porediti fudbal koji je jedini komercijalni sport sa košarkom i bilo kojim drugim sportom“, istakao je Čović.

Prema njegovim rečima, bio bi srećan kad bi svi sportovi u okviru Sportskog društva ostvarivali velike uspehe.

“Kao predsednik košarkaškog kluba i potpredsenik UO SD Crvena zvezda, na sve sportove gledam kao na jedinstvenu Crvenu zvezdu. Poređenja bilo koja dva sporta nisu na mestu. Trebalo bi svi zajedno da težimo da u svim sportovima Crvena zvezda ostvaruje što bolje rezultate i da se tome iskreno radujemo“, zaključio je Čović.

