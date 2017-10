Crna noć u Buenos Ajresu - Argentina na aparatima! Mesijev košmar i brdo propuštenih šansi, sreća njihova pa je Kolumbija izgubila

Kolo pre kraja Gaučosi ispod svih crta za plasman na Mundijal

Šok, neverica, haos... Argentina ponovo nije uspela! Nije pomogla ni selidba sa Monumentala u grotlo Bombonjere, nisu pomogle ni krcate tribine, horda navijača u transu, ni atmosfera koja proguta svakog protivnika! Fudbaleri Perua uspeli su da se izvuku iz crne rupe netaknuti i naprave podvig kakvom se malo ko nadao uoči utakmice veka za ranjenu, izbezumljenu Argentinu - 0:0!

Argentina je sada na aparatima! Jer, kolo pre kraja kvalifikacija ekipa Horhea Sampaolija nalazi se ispod svih crta za eventualni plasman na Mundijal! I to sa bodom više od sedmoplasiranog Paragvaja, dok Peru ima bolju gol-razliku i trenutno zauzima poziciju za baraž! Sreća za Gaučose je ta što je Kolumbija izgubila, mada je Čile savladao Ekvador na svom Monumentalu u Santjagu, što je dovelo do toga da stanje na tabeli izgleda ovako: Brazil se sa 38 bodova već kvalifikovao, Urugvaj ima 28 bodova i pol poziciju da preuzme rusku vizu. Čile 26, Kolumbija 26, Peru 25, Argentina 25, Paragvaj 24. Dakle, pet reprezentacija će se u poslednjem kolu legitimno boriti za poslednja dva mesta u avionu za Rusiju, odnosno još to dodatno mesto u baražu!

Šokirao je Horhe Sampaoli celu naciju, ali i fudbalsku planetu odlukom da u srce napada stavi Bokinog golgetera Darija Benedeta, a da tom prilikom na klupi ostavi Paula Dibalu i Maura Ikardija! Koji, inače, na kraju uopšte nisu ni ulazili na teren?!

Iza Benedeta nalazio se triling vođen Lionelom Mesijem, a na bokovima su mu podršku pružali Anhel Di Marija i Alehandro Papu Gomez. Ispostavilo se da ni ovakva kombinacija nije bila dovoljno dobra da bi se naškodilo spremnim Peruancima, čijom je odbranom komandovao nekadašnji Zvezdin štoper Migel Arauho!

Strašan je podvig napravio Peru nasred Bombonjere! A najveću porciju zasluga za strašan uspeh zaslužio je neverovatni golman Pedro Galese, koji je prethodne noći branio kao nikada u životu. Ne samo da je zaustavio strašnu Argentinu koja je od prvog do poslednjeg minuta vršila strahovit pritisak na protivničku odbranu sa svih deset igrača iz polja, već je učinio da se Lionel Mesi propisno obruka na svom reprezentativnom debiju u čuvenom domu Boke Juniors!

Sijaset propuštenih šansi imao je Barselonin virtuoz. I priča se konstantno ponavljala, kao na pokvarenom snimku. Mesi stvori šansu, ali se završi bezuspešno. Bilo da sam pokuša da je reši, ili da uposli nekog od saigrača. A, kako je koji promašaj dolazio, razdor u timu bio je sve veći. To su svi primetili, pa i Horhe Sampaoli, ali tu ništa nije mogao.

Već sredinom prvog dela ispustio je kolosalnu šansu da se proslavi, ali njegov karakteristični trk prema kaznenom prostoru i udarac sa njene ivice nije završio kako treba. Lopta je protutnjala pored stative.

Mesi se ponovo našao u izglednoj prilici neposredno pre odlaska na pauzu, ali njegov lukavi pokušaj lob dodavanja nije iskoristio Benedeto.

Tek nekoliko sekundi pošto je startovalo drugo poluvreme, Mesi je ponovo pao na kolena. Ovoga puta izdala ga je njegova desnica, iako je pogodio spoljni deo stative. I to nije sve - samo nekoliko minuta kasnije Mesi je odlično proigrao Papua Gomeza, ali je golmam Pedro Galese bio poput mačke - bacio se refleksno i fantastično sačuvao mrežu netaknutom.

Kako su minuti prolazili, tako je bilo sve jasnije da Argentina neće uspeti da probije peruanski zid ispred Galeseovog polja, a i Sampaolijevoj četi je sve više ponestajalo snage. Do kraja utakmice i to u 77. minutu Havijer Maskerano propustio je možda i poslednju veliku šansu da Argentini donese radost, jer sve posle toga bilo je samo čisto „davljenje lopte“. Do poslednjeg zvižduka brazilskog sudije Vilton Pereire Sampaja Argentina je bezuspešno lutala u nadi da će pronaći bar i najmanju pukotinu kako bi se mreža konačno zatresla. To se nije dogodilo.

Horhe Sampaoli nije došao ni do jedne pobede otkako je preuzeo kormilo Argentine! A Argentina je tako došla u košmarnu poziciju da se ne plasira na Mundijal po prvi put još od 1970. godine, što bi zaista predstavljalo šok za kompletnu fudbalsku planetu. Jer, Svetsko prvenstvo bez Argentine, aktuelnog vicešampiona sveta - nije isto takmičenje!

U poslednjem kolu (11. oktobra od 01.30) Argentina će na 2.850 metara u Kitu pokušati da pobedi Ekvador koji samo ređa poraze. Brazil će ugostiti trećeplasirani Čile, Kolumbija ide na noge Peruu, dok Paragvaj igra protiv Venecuele. I ne zavisi sve samo od Argentine, već i od raspleta svih ostalih utakmica!

Dakle, spremite se za kompletno ludilo poslednjeg kola!

KVALIFIKACIJE ZA SP - JUŽNA AMERIKA (17. kolo)

Četvrtak:

Bolivija - Brazil 0:0

Venecuela - Urugvaj 0:0

Petak:

Kolumbija - Paragvaj 1:2 (0:0)

/Falkao 79 - Kardozo 89, Sanabrija 90+2/

Čile - Ekvador 2:1 (1:0)

/Vargas 22, Sančez 85 - Ibara 82/

Argentina - Peru 0:0

Poslednje kolo - Sreda:

01.30: Paragvaj - Venecuela

01.30: Brazil - Čile

01.30: Ekvador - Argentina

01.30: Peru - Kolumbija

01.30: Urugvaj - Bolivija

