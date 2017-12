Crnogorski čas rukometa

Srpskinje gubile i sa sedam golova razlike, pa je već sredinom drugog poluvremena bilo jasno da će teško dođi do senzacionalnog povratka - 29:31

Selekcija Srbije doživela je neprijatnu eliminaciju sa Svetskog prvenstva u rukometu. Izgleda da nije bilo previše razloga za radost nakon osvojenog prvog mesta u grupnoj fazi takmičenja, pošto su izabranice Ljubomira Obradovića u osmini finala naletele na Crnu Goru, koja je večeras u Magdeburgu odigrala najbolju utakmicu u dosadašnjem toku turnira i održala pravi rukometni čas našem nacionalnom timu - 29:31 (9:14).

Srpkinje su bile konkuretne za prolaz samo u uvodnim trenucima utakmice, vodile su rezultatom 3:2 i to je bilo poslednje primućstvo na ovoj utakmici. Najveći kapital u prvom poluvremenu za selekciju Pera Johansona iznosio je šest golova razlike (12:6), dok je sredinom drugog poluvremena bilo i maksimalnih plus sedam (21:14). Već tada je bilo jasno da će Obradovićev tim teško do senzacionalno slavlja.

Nadu u to ipak su vrtila tri uzastopna gola Duhabe Radojević 10 minuta pre kraja, kada je Srbija stigla do 27:24, ali je onda Marija Obradović napravila faul u napadu i sve nade su pale u vodu. Ipak, Obradovićeve izabranice su u poslednjem minutu uspele da svedu prednost rivala na pristojna dva gola razlike.

Nezaustavljiva u pobedničkom timu bila je Jovanka Radičević, koja je nemilosrdno i bez promašaja rešetala mrežu ispred koje je stajala nemoćna Katarina Tomašević. Radičević je utakmicu okončala sa devet postignutih golova, do je Bulatović postigla osam. Dragana Cvijić je kod srpske selekcije postigla šest.

