Crvena zvezda i velike zverke!

Real ne pada na kolena tako lako, a ponosnog Kralja je na tako nešto naterala samo probrana grupa timova. Da pojednostavimo - četiri velika kandidata za plasman u četvrtfinale, a onda je obraz „malih“ osvetlao tim koga su kritičari još pre starta sezone postavili na začelje tabele

"Nadigrani smo. Nismo mogli da se vratimo u utakmicu posle razlike koju su domaćini stekli. Svi znamo koliko je teško takmičiti se u ovoj dvorani! Crvena zvezda je odigrala pametno, snažno u odbrani, sa mnogo energije, raznovrsno i zasluženo pobedila. Čestitam Crvenoj zvezdi na ovoj pobedi, apsolutno zasluženoj".

Velika je stvar kada vas trener Reala Pablo Laso počasti ovakvim rečima hvale posle velike pobede u grotlu beogradskog hrama košarke. A ista izjava još više dobija na značaju kada se zna da je Crvena zvezda ušla u probrano društvo klubova koji su Kralju ove sezone skinuli krunu sa glave u Evroligi!

Počelo je sa brejkom Baskonije, pa je meru uzeo CSKA, zatim Fenerbahče, pa Darušafaka, a onda - Crvena zvezda! Da pojednostavimo - četiri velika kandidata za plasman u četvrtfinale, a onda je obraz „malih“ osvetlao tim koga su kritičari još pre starta sezone postavili na začelje tabele!

OVO JE PIONIR! Zvezdini Spartanci bacili Kralja pod noge

A ono u čemu je Crvena zvezda zamalo bila iznad svih ostalih jeste - broj dozvoljenih poena Realu! Kraljevski klub je Baskoniji dao 87, CSKA 90, Feneru 77, a Darušafaki tek 68! Što je najniža brojka do koje je španski prvak dogurao ove sezone.

Ne treba biti nezahvalan i tražiti više od onoga što je četa Dejana Radonjića večeras uradila, ali tek TRI poena nedostajala su Zvezdi da Real spusti na novu najnižu tačku ove sezone! Da uradi ono što nijedan klub dosad nije i da Kraljev prosek od 89 koševa u svakoj od 13 dosadašnjih utakmica drastično spusti. I ovom, sveukupno savršenom utakmicom Zvezda je učinila da drugi najmoćniji napad Lige izgleda kao suvi evropski prosek.

Baš kao što je to uradila protiv skupog Makabija prošle nedelje, pa Armanija, onda i Uniksa i Barselone! Neprobojni zid koji je Dejan Radonjić izgradio ispred reketa još jednom se pokazao kao nepremostiva prepreka za jednog evropskog velikana.

A ovog puta Zvezda je podigla lestvicu na najvišu tačku. Jer je odigrala pametno, čvrsto i sigurno, uz mnogo samopouzdanja i bez trunke straha. To je bio pobednički recept. Čak desetorica strelaca i svi oni sa četiri ili više poena. Svi uzeli bar po jedan skok osim Jovića, koji je sam imao šest asistencija. Razmontirala je Realovu ofanzivnu mašineriju na sitne delove i učinila da se Dončić, Noćioni, Ajon, Rendolf i Kerol gotovo i ne vide (zajedno ubacili 21 koš), da se Ljulj spusti daleko ispod svog proseka (samo 12 poena) i svesno podigla Tejlora u nebesa (25 koševa). Nije ni važno to što je američki bek odigrao partiju karijere, jer Zvezda je odigrala najzreliju utakmicu ove sezone. Bolju čak i od one protiv Makabija prošle sedmice, gde je srpski i jadranski šampion upisao najubedljiviju evroligašku pobedu u istoriji takmičenja.

Jer, Real je ipak malo veća „zverka“ u ovom trenutku. A večeras je bio inferiorniji nego ikad ranije u poslednjih nekoliko meseci.

Podsetimo samo da je isti ovaj Real razmontirao Barselonu, pocepao Armani i preslišao Makabi kao gost.

Ko još pamti Darušafaku i Žalgiris?

