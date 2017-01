Crvena zvezda - jedini stanovnik sedmog neba u Evropi! I PAO je završio pod nogama Radonjićeve mašinerije

Crveno-beli srušilili Panatinaikos u fantastičnoj atmosferi dvorane Aleksandar Nikolić

Crvena zvezda nastavlja da ređa podvige u ovoj evroligaškoj sezoni. Srpski šampion je u dramatičnoj utakmici, sa mnogo tenzija i velikog naboja odneo još jednog evropskog šampiona i domogao se sedme uzastopne pobede u elitnom takmičenju - 72:66.

Paklenom odbranom na strašan napad, srcem na protivnički kvalitet. Tako je delovala žestoka bitka između beogradskih crveno-belih i atinskih zelenih, koja kao ni u prethodna dva okršaja u srpskoj prestonici nije mogla da se završi bez drame u posmlednjim sekundama.

Panatinaikos je tokom gotovo čitave utakmice šutem za tri poena do ludila dovodio crveno-bele, koji su utakmicu otvorili serijom ubitačnih kontranapada, ali su kasnije morali da izvuku poslednji atom snage kako bi nadigrali i nadmudrili sjajnog rivala.

Bilo je isuviše rano da bi nezapamćeno otvaranje utakmice i serija 16:0, za šest i po minuta utakmice, slomili otpor Panatinaikosa, pošto je šestostruki prvak Evrope odgovorio sa 14:2 i najavio da će bitka trajati daleko duže. Ono što je bilo nepovoljno po domaćina jeste činjenica da je tada proradio šut gostiju za tri poena, dok su crveno-beli meč započeli sa sedam promašaja van linije 6,75. Bjelica, Volters i Lazić su konačno prekinuli Zvezdin post, ali je Paskvalov tim do krana prvog poluvremena ostao u rezultatskom egalu.

Zvezdin veliki plus u ovoj utakmici bio je kapiten Luka Mitrović, koji je konačno uhvatio kontinuitet utakmica, pa je bljesnuo onda kada je to bilo najvažnije. Raznosio je protivničke krilne centre, a koliko je raspoložen pokazao je strašnim zakucavanjem na početku utakmice. Ipak, velike probleme izlascima spolja i šutevima za tri poena pravio mu je Keni Gabrijel, koji je pretio da postane noćna mora srpskog šampiona jer je do završnice treće četvrtine gađao 5/5 za tri, a na kraju meč okončao sa 23 postignuta poena.

Iako je Crvena zvezda pogodila samo četiri od 20 šutnutih trojki, a prva haubica Marko Simonović samo jednu od upućenih sedam, još jednom se pokazalo da je ovo tim koji ne zavisi samo od jednog oružja i segmenta igre. Primera radi, PAO je trojke šutirao 11/30, ali su ga crveno-beli razneli ispod koša. U šutu za dva poena, Zvezda je imala 58 odsto uspešnosti, a PAO 43 odsto. Uz premoć u skokovima (31:29), asistencijama (19:18). ukradenim loptama (6:4) i duplo manje izgubljenih lopti (7:14) jasno je koliko je Zvezda večeras nadigrala atinske Zelene.

Marko Simonović je sa 13 poena bio najefikasniji u pobedničkom timu, postizao je ključne poene od čega je trojka u finišu meča bila zlata vredna. Luka Mitrović je upisao 11 poena i odigrao meč sezone. Vraća se onaj stari kapiten... Opet je sjajan bio Ognjen Kuzmić koji je bivšem klubu pokazao šta su propustili sa 10 poena i čak 14 skokova. Jović je majstorski dirigovao i završio sa sedam poena i osam asistencija. Svih 10 igrača koje je koristio Radonjić su se upisali u listu strelaca što najbolje govori kakav je ovo TIM!

CRVENA ZVEZDA – PANATINAIKOS 72:66 (20:14, 19:19, 18:23, 15:10)

Dvorana: Aleksandar Nikolić

Gledalaca: 7.000

Sudije: Pukl (Slovenija), Zamojski (Poljska), Silva (Portugal)

CRVENA ZVEZDA: Volters 5, Tompson 6, Lazić 5, Dobrić, Simonović 13, Rakićević, Dženkins 6, Gudurić 4, Jović 7 (8 asistencija), Kuzmić 10 (14 skokova), Bjelica 5.

PANATINAIKOS: Singlton 5, Nikols, Rivers 12, Džejms 19, Focis, Papas 2, Feldin, Haralampopulos, Gabrijel 23, Đentile, Burusis 3, Kalates 2.

