CSKA i kraj slavne epohe: Cela odbrana odlazi u penziju, na leto potpuni remont tima - ovog proleća na sve ili ništa!

Šestorica igrača izvesno napuštaju klub, ključ u rukama Viktora Gončarenka kojem će biti povereno stvaranje nove generacije slavnog ruskog kluba

Veličina slova A A A

CSKA kreće u nove izazove, baš kao i pre godinu dana 10. januar je označio kraj odmora, ali se ova zima iz mnogo uglova smatra posebnom u glavnom gradu Rusije. Pre šest meseci legendarni Vasili Berezucki (35) izjavio je kako je vrlo moguće da je ovo njegova poslednja sezona u karijeri. Njegov brat Aleksej (35) ništa nije govorio, ali nije tajna da će braća kao i tokom čitavog života krenuti istim putem. A šta tek reći za Sergeja Ignaševiča koji će ove godine proslavlja svoj 39. rođendan.

Indirektni dokaz da je tužan dan za navijače Armejaca izuzetno blizu bio je i nedavni intervju predsednika Jevgenija Ginera, koji se našalio sa godištem svoje odbrane i prvi put ozbilno počeo da raspravlja o tome kako će poslednja linija njegovog kluba izgledati bez trojice večnih lidera.

KVOTE

Crvena zvezda – CSKA

1 (2,85) X (3,05) 2 (2,65)

Jasno je da je u pitanju kraj jedne epohe, možda i najveće u istoriji slavnog ruskog kluba i da će sledeće leto predstavljati ključni trenutak za dalji razvoj CSKA.

Moskovljani u junu neće ostati samo bez kompletne odbrane, već će doživeti potpuni remont tima. Na izlaznim vratima su i trojica dugogodišnjih prvotimaca Pontus Vernblum, Bibras Natho i Georgi Šenikov. Njih trojica već sada imaju pravo da pregovaraju sa drugim klubovima i biće izuzetno teško adekvatno popuniti praznine u timu koje će ostati nakon njihovog odlaska.

Kao predvodnik nove generacije armijskog kluba predstavlja se supertalentovani Fjodor Čalov, jedan od najvećih talenata ruskog fudbala. Ipak, tamošnja fudbalska javnost smatra da je ključ zapravo u rukama trenera Viktora Gončarenka, koji je tokom višegodišnjeg rada u BATE Borisovu pokazao da ima sjajan osećaj za prepoznavanje pravih igrača. Od njega se očekuje da u Moskvi uradi nešto slično što je napravio prilikom stvaranja šampionskog tima najmodernijeg beloruskog kluba. Ljudi u CSKA smatraju da je on idealan čovek za otpočinjanje novog uspešnog projekta.

CSKA je uvek izgledao daleko moćnije u prolećnom delu sezone, što pokazuju i jasni statistički podaci, koji kažu da su Armejci prošle sezone od 13 prvenstvenih kola ostvarili devet pobeda i imali samo jedan poraz sa gol-razlikom 24:4. Ekipa je prošlog proleća osvojila 77 posto bodova, a ove jeseni samo 58. Da bi se tako nešto ponovilo i ovog proleća, prema mišljenju tamošnjih medija, neophodno je da se ekipa Viktora Gončarenka orijentiše isključivo ka jednom cilju, a to je ruska Premijer liga. Prethodnih nekoliko godina CSKA je skidao teret opterećenja sa evropskih utakmica, kako bi se kroz prvenstvo domogao Lige šampiona i stigao do osiguranog priliva sredstava, ali se čini da mladi stručnjak i igrači to neće prihvatiti, jer će za mnoge igrače ovo biti poslednja prilika da učine nešto veliko sa CSKA.

To će biti mač sa dve oštrice, jer ostaje da se vidi da li će ovaj tim imati snage da iznese teret igranja na dva fronta, pa bi moglo da se desei da CSKA u nekom od njih doživi potpuni krah. Moskovljani nakon prvog dela sezone zauzimaju peto mesto na tabeli, ali sa samo dva boda zaostatka od drugoplasiranog Zenita i direktnog plasmana u Ligu Evrope, dok ih u 1/16 finala Lige Evrope očekuju mečevi sa Crvenom zvezdom 13. i 21. februara. Ako ništa drugo, najtrofejniji srpski klub će biti jedan od poslednjih evropskih timova koji će biti u prilici da odmeri snage sa odlazećom generacijom CSKA. Ko zna možda i poslednji, ukoliko bi uspeo da priredi novi senzacionalan rezultat u ovoj evropskoj sezoni.

(FOTO: Action images)