CSKA je treći tim Evrope!

Armejci u meču za treću poziciju tukli Real Madrid - 94:70

CSKA je treći tim Evrolige za ovu sezonu. Armejci su u meču za treće mesto na Fajnal foru u Istanbulu savladali Real Madrid prilično ubedljivo s 94:70 i tako kao branilac titule u narednoj sezoni došli do trećeg mesta.

Možda se očekivalo da Armejci budu u većem psihološkom padu posle tesnog poraza u polufinalu, ali je Dimitris Itudis dobro spremio svoj sastav koji je izašao našpanovan na parket i došao do trijumfa nad Kraljevima.

To je bilo vidljivo od prvog minuta kada je u prvoj četvrtini ruski klub došao do 13 poena prednosti, a Real je za to vreme dao samo 10. Videlo se da su Španci u psihološkom daunu i posle toga se samo čekalo da se vidi koja će biti razlika.

CSKA je imao više raspoloženih igrača. Nando De Kolo je dao 13 poena i četiri asistencije, a raspoloženi su bili i Vitali Fridzon (12), Kori Higins (12) i Kajl Higins (14).

Miloš Teodosić je dao sedam poena, ali i imao šest asistencija.

Bio je to sudar ekipa koje su posle 30 kola ligaškog dela držale prva dva mesta. Ipak, na kraju su morale da se zadovolje samo učešćem na završnom turniru. Što svakako nije nešto sa čime mogu da budu zadovoljni i jedni i drugi.

Oni su u Istanul došli po titulu prvaka Evrope.

EVROLIGA, MEČ ZA TREĆE MESTO: REAL MADRID - CSKA 74:90 (10:23, 22:22, 24:24, 14:25)

Dvorana: Sinan Erdem Dom

Sudije: Javor, Jovčić, Roča

REAL MADRID: Rendolf 4, Drejper 5, Fernandez 4, Noćioni 4, Dončić 6, Mačijulis 11, Rejes 5, Ajon 11, Kerol 3, Ljulj 7, Tompkins 2, Tejlor 8

CSKA: De Kolo 13, Teodosić 7, Ogastin 4, Fridzon 12, Džekson 13, Antonov 3, Frilend 1, Voroncevič 10, Higins 12, Kulagin 3, Kurbanov 2, Hajns 14

