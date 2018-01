CSKA radi punom parom - izmakao mladi Brazilac, ali je zato pojačan stručni štab

Zvezdin rival u Ligi Evrope ubrzano radi na pojačanjima pred početak priprema za nastavak sezone. Gončarenko se ponovo udružio na klupi sa Jermakovičem

U Moskvi je možda minus, ali je u CSKA debeli plus! Oponent Crvene zvezde u šesnaestini finala Lige Evrope se i pored novogodišnjih i božićnih praznika ozbiljno priprema za nastavak sezone.

Armejci su u potrazi za pojačanjima pošto su jesenji deo sezone završili na razočaravajućem petom mestu, ali još niko nije došao. Zna se da im je iz ruku izmakao odlični Brazilac, 20-godišnji Vendel, veznjak Fluminensea koji je odlučio da pređe u lisabonski Sporting. Dobre vesti za CSKA je pojačanje na klupi, to jest dolazak Aleksandra Jermakoviča na mesto pomoćnika Viktora Gončarenka. Njih dvojica su sarađivali u BATE-u, da bi Jermakovič posle njegov odlaska preuzeo klupu tima iz Borisova. Beloruski stručnjak je nedavno napustio mesto šefa stručnog štaba BATE-a, a na tu poziciju je postavljen Oleg Dulub.

Prva ekipa CSKA već 10. januara kreće na zimske pripreme u Španiju, odnosno Kampoamor gde će se pripremati u tri runde. Prva je od 10. do 22. januara, druga od 26. januara do šestog februara, a treća od osmog do 19. februara. A to ujedno znači i da će Armejci u Beograd doći pravo sa Pirinejskog poluostrva pošto se prvi meč protiv Crvene zvezda igra na "Rajku Mitiću" u utorak 13. februara od 19 časova.

Nakon tog susreta Rusi ponovo putuju u Kampoamor da bi se krajem te sedmice i definitivno vratili u Moskvu gde bi trebalo da se održi revanš susret 23. februara na VTB areni. U slučaju vremenskih nepogoda alternative su Krasnodar i Soči koji nemaju tako oštre zime.

(foto: Shutterstock)