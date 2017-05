Čuda se u Pireju ne dešavaju dva puta: Ovo je bila Spanulisova majstorica, Olimpijakos je u Istanbulu!

Ekipa Velimira Perasovića ponovo pružila dostojan otpor sjajnom protivniku, ali nije imala rešenje za legendardnog plejmejkera

Anadolu Efes je svoju šansu prokockao pre četiri dana u Istanbulu, kada je propustio priliku da prođe na Fajnal for, pa se vratio nazad u Pirej, gde je već napravio jedan brejk u četvrtfinalnoj seriji. Ipak, čuda se u Dvorani mira i prijateljstva ne dešavaju dva puta. Olimpijakos je predvođen fenomenalnim Vasilisom Spanulisom došao do treće pobede nad ekipom Velimira Perasovića i obezbedio plasman na Fajnal for Evrolige, koji će ove sezone biti odigran u Istanbulu od 19. do 21. maja - 87:78.

Fenomenalni Kil Bil je pokazao da je i u 34 godini željan trofeja i dokazivanja, večeras je preuzeo stvari u svoje ruke i ubacio 22 poena u koš rivala, što je bilo daleko više od svih ostalih igrača na parketu. Kada je bilo potrebno legendarni as je odigrao fantastično i u odbrani, a tako je bilo i dva minuta pre kraja pri rezultatu 78:74, kada je pod košem zaustavio Grejndžera i u sledećem napadu poentirao sa linije penala.

Efes je odigrao još jedan dobar meč, na poluvremenu je imao i četiri poena, ali je posustao u trećoj, a pre svega u četvrtoj četvrtini, kada su njegovi igrači, pre svih Brajant Danston napravili nekoliko nepromišljenih poteza, i olakšali posao ekipi Janisa Sfairopulosa. Centar gostujućeg tima je bio u totalnom kontraritmu tokom čitave utakmice, bespotrebno je ušao u seriju faulova, a meč je okončao petim faulom i tehničkom greškom sedam minuta pre kraja utakmice.

Ipak, uprokos svim problemima, Perasovićev tim je uspeo skupo da proda svoju kožu i umalo dođe do neizvesne završnice, ali je sve bilo rešeno trojkom Jorgosa Printezisa dva minuta pre kaja, nakon asistencije neverovatnog Bilija Spanulisa. Legendarani as je imao ukupno šest asistencija na ovoj utakmici, posle njega najefikasniji u domaćem timu bio je Printezis sa 14 postignutih poena. Kod gostiju je najviše dao Džedi Osman (11).

