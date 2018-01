Čudesna noć u Sevilji - Mesi pretekao Gerda Milera, Suarez došao do 100, nova petarda Barse (VIDEO)

Betis je stradao iako je prvo poluvreme završeno bez golova

Barselona ne deluje kao mašina, Barselona jeste mašina! U ovom trenutku niko ne može da zaustavi fudbalsko čudovište sa Nou Kampa, a poslednji koji je to na svojoj koži osetio Betis kojeg je Barselona kao gost pregazila sa 5:0 u pretposlednoj utakmici 20. kola Primere.

Ono što je strašno, gledajući iz ugla Barseloninih rivala je činjenica da je Valverdeova ekipa večeras na Benito Viljamarinu igrala ozbiljno samo nekih 20 do 30 minuta, a u prvom poluvremenu delovalo je da Betis i ima neku šansu.

Ipak, to je bila fatamorgana kakva je već dolazila na oči timovima koji su igrali sa Barselonom u dosadašnjem toku sezone. A pamtiće se i to da je Suarez došao do brojke od 100 golova u Primeri i postao drugi Urugvajac, posle Dijega Forlana kojem je to pošlo za rukom.

Ali, ne samo to. Lionel Mesi je sa dva pogotka večeras prestigao Gerda Milera koji je do večeras bio najbolji strelac u istoriji liga petice sa 365 golova, a Argentinac je sada na brojci od 367!

Samo 10 minuta u nastavku utakmice bilo je dovoljno Lionelu Mesiju, Luisu Suarezu i Ivanu Rakitiću da otrezne sve one na Viljamarinu koji su makar i na trenutak pomislili da ova utakmice može da ima iznenađujući ishod.

Sve je počelo u 59. minutu kada je Luis Suarez asistirao Rakitiću, a Hrvat u maniru rasne devetke poslao loptu ispod ruke Betisovog golmana.

Pet minuta kasnije bio je red da se i Mesi upiše u strelce, a ovaj put u ulozi asistenta bio je Serhio Buskets. U 69. minutu bilo je 3:0 za Barselonu, a Rakitić se asistencijom revanširao Suarezu.

U samoj završnici meča su Argentinac i Urugvajac rešili da razmene po gol i asistenciju. Prvo je u 80. minutu Suarez proigrao Mesija, a onda je devet minuta kasnije bila obrnuta situacija za konačan potop Betisa.

Primera, 20. kolo:

Petak:

Hetafe - Bilbao 2:2 (1:1)

/Molina 21, Anhel 74 - Vilijams 13, Garsija 48pen/

Subota:

Espanjol - Sevilja 0:3 (0:2)

/Vaskez 15, Sarabija 34, Murijel 90/

Atletiko Madrid - Đirona 1:1 (1:0)

/Grizman 34 - Portu 73/

Viljareal - Levante 2:1 (1:0)

/Trigueros 26, Čerišev 50 - Rodžer 93pen/

Las Palmas - Valensija 2:1 (1:1)

/Vijera 20, Kaljeri 53pen - Mina 5/

Nedelja

Alaves - Leganes 2:2 (0:0)

/El Hadadi 46, Alfonso 52 - Gabrijel 75pen, Zaldua 90/

Real Madrid - La Korunja 7:1 (2:1)

/Naćo 32, Bejl 42, 58, Modrić 68, Ronaldo 78, 84, Naćo 88 - Adrijan 23/

Sosijedad - Selta 1:2 (1:1)

/Vilijan 10 - Aspas 20pen, Gomez 75/

Betis - Barselona 0:5 (0:0)

/Rakitić 59, Mesi 64, 80, Suarez 69, 89/

Ponedeljak

21.00: (1,70) Eibar (3,50) Malaga (5,60)

