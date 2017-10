Čudesna priča golmana Verdera - ima dva žuta kartona, a ni minut u Bundesligi

Mihael Ceterer zvezda dana u Nemačkoj

Rezervni golman Verdera Mihael Ceterer (22) dobio je žuti karton tokom sinoćnog Derbija severa sa HSV-om i to dok je sedeo na klupi. Kuriozitet: To mu je već drugi u karijeri. Ipak, najčudnije od svega je što do sada nema nijedan bundesligaški nastup!

Mladi golman, koji je stigao iz niželigaša Unterhahinga, prvi put je požuteo u dresu Verdera u decembru 2015. protiv Ajntrahta iz Frankfurta. Takođe je sedeo na klupi tada, a kaznu mu je izrekao arbitar Volfgang Štark.

Drugi žuti karton u karijeri sinoć mu je pokazao Deniz Ajtekin. Ceterer je konstantno gestikulisao sa klupe za rezerve tražeći od arbitra da svira kraj utakmice. Zato ga je sudija častio kartonom, drugim u profesionalnoj karijeri.

"Razumem sudiju, znam koliko sam bio iritantan i koliko mu je cela naša klupa skakala po glavi. Za mene je to dobar znak, znači da sam tu", rekao je posle meča Ceterer.

Generalni menadžer Verdera Frank Bauman upozorava mladog golmana:

"Želimo da klupa bude zadovoljna, ali opet treba voditi računa da ne ostanemo bez rezerve ako nakupi pet žutih kartona", upozorava Bauman.

Realno, to bi bio rekord za večnost...

