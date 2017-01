Čudna sudbina Lazara Ćirkovića: Sačuvam Kejna - stigne ponuda, sačuvam Jansena - sklone me... Ni meni nije jasno

Štoper Partizana posle 13 meseci bez fudbala na novom početku

Veličina slova A A A

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Portoroža)

Svake zime neka frka. Pre dve godine u ovom periodu za njega je stigla ponuda Anderlehta vredna 2.000.000 evra. Odbijena je. Minulog januara Ivan Tomić je odlučio da ga ne povede ne pripreme. Ćutao je. Ovoga puta ponovo ćuti, ali zapinje iz sve snage Lazar Ćirković u nameri da se vrati u prvi tim Partizana, što je borba i sa samim sobom i sa konkurencijom.

Nije lako, ali je veliki napredak za 24-godišnjeg štopera što je uopšte deo tima. Prošlo je više od 13 meseci otkako je odigrao poslednji takmičarski meč za crno-bele (protiv Borca, 16. decembra 2015), posle čega je skrajnut, iako za ništa nije bio kriv. Bar ne sam.

"Od tad do danas sve je izgledalo loše. Iz ugla profesionalnog fudbalera, kome je to život, baš loše. To je, osim neke teže povrede, nešto najteže što može da zadesi igrača. Samo moja porodica, devojka i ja znamo kako mi je bilo i kako smo pregurali mračni period karijere", poverio se, sa gorčinom u glasu, Lazar Ćirković MOZZART Sportu.

A kako izgleda godina bez fudbala?

"Kako? Teško... Dobio sam posebnog trenera, kondicionog. Ti treninzi jesu bili dobri, ali su, bar meni, nedovoljni. Na njima smo radili Aleksandar Subić, Nemanja Petrović, Miloš Ostojić, kasnije i Ivan Petrović. Grupa igrača na koju se nije računalo. Ne može Bog zna kakav trening da se napravi sa pet fudbalera. Zato sam trenirao i privatno. Govorio sebi: Radi jače, vratićeš se".

Jesi li saznao zbog čega te je Tomić precrtao?

"Sve se desilo bez posebnog objašnjenja. Ostao sam zatečen kad mi je dva dana pred put na Kipar Ivan saopštio da nisam u njegovim planovima. Nemam ništa da mu zamerim, to je bila njegova odluka, njegovo viđenje, ali da sam bio neprijatno iznenađen - jesam".

Verovatno usled saznanja da si prethodno redovno igrao i kod Zorana Milinkovća i kod Ljubinka Drulovića, a pogotovo u prvom mandatu Marka Nikolića?

"Osećao sam se čudno. Smatrao sam da je ta situacija mogla i morala da se izbegne. Ovako je ispalo da sam glavni krivac za eliminaciju iz Lige Evrope. Čekajte... Pričalo se i pisalo da sam van ekipe zbog zdravstvenih problema, a ja nijednog trenutka nisam bio ni lakše, a kamoli teže povređen. Neprijatno sam se osećao. Nema problema da se piše kako sam loše ili dobro odigrao, samo da je relano. A ovo za povredu je bilo netačno."

Bojiš li se da su te navijači pomalo zaboravili?

"Kad me nema u ekipi koja je u fokusu javnosti moguće da je deo publike i zaboravio na mene. Opet, znam da dobar deo Grobara nije".

Posle takve pauze, koliko vremena će biti potrebno da "uhvatiš" ritam sa timom, vratiš se u prvih 11?

"Nadam se, ne previše. Sličnu situaciju sam proživeo neposredno pre potpisa za Partizan, nisam trenirao sa Radom zbog problema sa klubom. A onda sam došao u Humsku i posle nekoliko dana debitovao protiv Totenhema. Po opštoj oceni - dobro".

Svi se sećaju, čuvao si Harija Kejna, koji je tad tek "ulazio" u prvi tim londonskog kluba, što je bio uvod u kasniju ponudu Anderlehta?

"I sad mi saigrači, dok gledamo prenose Premijer lige, kažu: "Evo ga Kejn, ti si ga čuvao". Momak sad rešeta, a protiv nas se bukvalno nije video u Beogradu. Šta ti je život: u narednom ciklusu Lige Evrope igramo u Alkmaru protiv AZ-a, čuvam Vensana Jansena, ne da nam ni on gol, ali odmah zatim ode u Totenhem za 25.000.000 era, a ja budem sklonjen, čini mi se, bez valjanog objašnjenja".

Posle te pobede u Holandiji, Partizanu se čak otvorio pogled ka prolećnoj fazi Lige Evrope. Sve dok na Topčidersko brdo nije došao Augzburg...

"I dan-danas se naježim kad se setim duela sa Nemcima. Ne mogu da prežalim, ostanem bez teksta svaki put kad se povede priča. Samo jedan minut nas je delio do plasmana u narednu fazu i kasnijeg megdana sa Liverpulom. I mi primimo gol i izgubimo jedinim rezultatom koji nam nije odgovarao. To neću moći da prežalim do kraja karijere", vrti glavom Lazar Ćirković podsećajući se poraza (1:3) koji je označio početak tmurnog perioda.

I za Partizan i za njega.

NIKOLIĆ - STROG, ALI ZNA I DA SE ŠALI

Ako neko može da u fudbalski život vrati Lazara Ćirkovića onda je to - Marko Nikolić. Trenirao ga je u Radu, doveo u Humsku, pred kraj godine mu dao šansu da odigra dva test meča sa Zemunom i praktično ga vratio na mapu.

"On najbolje od svih zna koliko mogu. Strog je i to je neizbežno u trenucima kad je ekipi potrebno, ali zna i da nas opusti, dođu i takvi trenuci kad se šali", pohvalno će štoper o treneru Partizana.

LETO - PRILIKA ZA PRODAJU

Lazar Ćirković je ugovorom "vezan" za Partizan do juna 2018. i ako odigra dobro prolećnu sezonu onda je naredno leto prilika za eventualni transfer.

"Činjenica je da ću na leto ući u poslednju godinu ugovra. To je idealno vreme za prodaju bilo kog fudbalera. Doduše, ja nisam igrao dugo, što se odrazilo na tržišnu cenu. Bila je ponuda Anderlehta od 2.000.000 evra nekoliko meseci posle mog dolaska iz Rada, ali Partizan nije hteo da me pusti. Sad je na meni da se izborim da igram", samouverećno će Ćirković koji je promenio broj na dresu, pa je, pošto je Mohamed el Monir zadužio 13, uzeo crno-belu šesticu.

(FOTO: Star Sport)