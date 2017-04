Čudnovati slučaj Zlatana Ibrahimovića: Živi brzo, umri mlad i budi lep leš

Verovali ili ne, švedski as sa godinama postaje sve ubojitiji

Veličina slova A A A

"Što sam stariji, to sam inteligentniji. Sve bolji i bolji. Osećam se kao Bendžamin Baton - rodio sam se star i umreću mlad..."

Zlatan Ibrahimović je uvek umeo da se izrazi. Ali u njegovoj izjavi posle gola i asistencije za pobedu na gostovanju kod Sanderlenda nije bilo samo holivudske dramatizacije. Ne, golgeter Mančester junajteda zaista podseća na glavnog lika iz kultnog ostvarenja Dejvida Finčera koga u filmu "Čudnovati slučaj Bendžamina Batona" maestralno tumači Bred Pit.

Na terenu, Ibra je Batonova reinkarnacija. Jer Bendžamin Baton se na filmskom platnu rađa kao onemoćali starac, ali se sa godinama podmlađuje i na kraju umire kao beba. A i Zlatan je krenuo lagano. Dok je on stigao do nekog top kluba, a učinio je to kao 23-godišnjak prelaskom iz Ajaksa u Juventus, Lionel Mesi, Kristijano Ronaldo, da ne pričamo o brazilskom Ronaldu, već su u trofejnim vitrinama imali Zlatne lopte.

Ali taj jaz između onih koje većina smatra najvećima i onog koga Zlatan smatra najboljim - a to je on sam naravno - sve je manji kako godine prolaze. Iako bi godine trebalo da rade za Mesija i Ronalda, budući da je Zlatan tu najstariji.

Razumljivo je stoga što su i mnogi navijači Mančester junajteda bili skeptični uoči dolaska Ibrahimovića iz Pari Sen Žermena. Ali Ibrahimović je ekspresno razuverio neverne Tome. Jer u ligi u kojoj se podrazumeva alibi priča o neophodnosti privikavanja na najbolji fudbal na svetu Ibrahimović je pokazao da i najbolji mogu mnogo toga da nauče od njega.

Pre svega, ma koliko lud ponekad izgledao, šta znači biti profesionalac, jer brojke koje ćete pročitati u narednim redovima nisu mogle da se poslože same od sebe. Svaka od njih ispisana je sa mnogo znoja na treningu.

Krenimo od najaktuelnijih: ove sezone švedski napadač je računajući utakmice u svim takmičenjima postigao 28 golova za Mančester junajted. Dakle, 28 golova od čoveka sa punih 35 leta. U njegovim godinama mnogi bi se zadovoljili i ulogom džokera sa klupe. Ne i Zlatan. I nije ni to opredeljenje slučajno.

Zlatan zna koliko je dobar. Možda i bolji no što je bio u godinama koje inače zovemo fudbalski najboljima.

Pre no što je proslavio 30. rođendan 2011. godine, bivši napadač Malmea, Ajaksa, Juventusa, Intera, Barselone i Milana je postigao 232 gola na 528 utakmica.

Otkako je proslavio 30. rođendan, Ibrahimović je igrajući za Milan, Pari Sen Žermen i Mančester junajted postigao 250 golova na samo 308 utakmica!

Drugim rečima, izračunali su pedantni statističari sa britanskog Skaja, Ibrahimović je “kao momak“ u proseku davao jedan gol na u proseku 2,28 utakmica, dok sada protivničke mreže trese na svaka 1,2 meča.

I jeste u dresu Pari Sen Žermena, apsolutno dominantnog tokom Zlatanovog mandata u Ligi 1, postigao čak 156 golova, ali nije mnogo usporio ni u Premijer ligi, a malo je zemalja, ako ih uopšte ima, u kojima je teže loptu proturiti u protivničku mrežu. Ibrahimović je pak u engleskom prvenstvu bio strelac u 41 odsto Junajtedovih utakmica, ako računamo svako takmičenje taj procenat raste do kote 51.

Zaista, kao da je sve mlađi. I ako na leto odluči da ne ostaje na Old Trafordu nego da živopisnu karijeru okonča "preko bare" u MLS ligi, iste one neverne Tome iz Mančestera neće moći suze da zaustave.

BROJ IBRAHIMOVIĆEVIH GOLOVA PO SEZONI POSLE 30. ROĐENDANA

2011/2012 - Milan - 32

2012/2013 - PSŽ - 35

2013/2014 - PSŽ - 41

2014/2015 - PSŽ - 30

2015/2016 - PSŽ - 50

2016/2017 - Mančester junajted - 28*

od 3. oktobra 2011. do 20. juna 2016. - reprezentacija Švedske - 34

(FOTO: Action Images)