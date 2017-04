Čuka u Užicu kao da je finale: Maksimalno ozbiljno, Sloboda je tim za Superligu

"Mi smo možda favoriti na papiru, ali šanse su 50:50", kaže Nenad Lalatović

Čukarički dobro "gura" u Superligi i sve je bliži plasmanu plej-of, ali je pred izabranicima Nenada Lalatovića izuzetno važno četvrtfinale Kupa Srbije u Užicu protiv Slobode.

Brđanima ovo takmičenje predstavlja alternativni put za izlazak na evroscenu u narednoj sezoni i maksimalno ozbiljno prilaze sutrašnjoj utakmici.

"Kup je specifično takmičenje, gde nema popravnog. Igra se jedna utakmica, a mi je igramo u Užicu. Sloboda je kvalitetan tim, koji će, kako stvari stoje, sledeće sezone igrati u Superligi. Ovu celu sezonu su prvi ili drugi. Imaju mnogo kvalitetnih igrača, neke sam trenirao. Moji igrači moraju da shvate da iz kupa, ako imate slab dan, možete da ispadnete, ne daj bože. Moramo maksimalno ozbiljno da shvatimo utakmicu, da bismo napravili dobar rezultat. Očekujem dobar meč, pun stadion i lep ambijent, a koja ekipa bude bolja, neka prođe u polufinale", rekao je Lalatović.

Čukarički igra u Užicu protiv Slobode u sredu od 18 časova, a šef struke Brđana je dodao da protivnik ne sme da se potceni i da njegova ekipa mora da uđe u utakmicu kao da igra finale.

"Igrači Slobode ce ući protiv nas sa 200 posto svojih mogućnosti, što je normalno da bi napravili čudo, a i moji igrači moraju da imaju motiv, kao i njihovi da bi uspeli da pobede. Mi smo možda favoriti na papiru, ali šanse su 50:50", dodao je strateg Brđana i dodao da je Darko Zorić povređen, ali da su mu ostali igrači na raspolaganju.

Prvotimac Petar Jovanović kaže da ekipa mora na terenu da se pokaže, odnosno da ništa ne znači to što je Čukarički na papiru favorit i očekuje težu utakmicu nego što su neke prvenstvene.

"Drago mi je što dolazim u moj kraj, gde sam ponikao. Poznajem tu ekipu i trenera koji ih vodi. Taj trener me je, mogu da kažem, napravio igračem. On me je doveo u Slobodu, koja zaslužuje da igra Superligu. Naravno, daću sve od sebe da prođemo dalje. U Čukaričkom sam i Čukarički je svetinja za mene. Idemo da pobedimo", naveo je Jovanović i složio se sa konstatacijom da je ekipa podigla novo igre, ali da joj opterećenje predstavlja imperativ u svakom meču.

"Teško je da igramo pod moranjem. To naravno nije alibi, mi smo profesionalci. Mesto nam je u plej-ofu, a tek od sledeće sezone očekujem da ćemo pokazati gde nam je mesto. Verujem u to i zato sam ovde", rekao je bivši igrač Rada i Voždovca.

(FOTO: FK Čukarički)