Čung: Bila mi je čast!

"Pričaju o tome da sam ja Novakov kopi-pejst...", našalio se Korejac nakon što je postigao najveći uspeh u karijeri

Kada pobedite idola i to na mestu na kojem svima živima uteruje strah u kosti i gde je podizao rekordnih šest pehara, onda stvarno imate čemu da se radujete, ali i nadate. Hjeon Čung je to danas ostvario u Melburnu i pokazao svima da je 58. mesto na ATP lestvici tek kraća usputna stanica ka vrhu. Mladi, 21-godišnji as, za koga se zna da kopira Noletovu igru, odao je veliku počast svom idolu i protivniku, ali se malo i našalio na svoj račun naon meča osmine finala Australijan opena.

"Bila mi je čast da igram protiv Novaka i, šta drugo reći nego da sam zadovoljan pobedom. Pričaju o tome da sam ja 'kopi-pejst' Novakov, naravno nešto sam preuzeo i od njega... Pokušavao sam kao mlađi da ga kopiram pošto mi je bio idol. U taj-brejku se nisam unervozio jer sam znao da imam 2:0 u setovima. Živim svoj san, ovo mi je prvo četvrfinale na nekom grend slemu. Nadam se dobrom duelu sa Sandgrenom i prolazak u polufinale", izjavio je Čung.

