Čutura najavljuje F4: Ne znam da li je Željko namerno ovo uradio, ali Srbi su majstori za to...

Evo nas pred samim vrhuncem klupske košarkaške sezone – evroligaškim Fajnal Forom. Moram evidentirati da će se u petak u Istanbulu međusobno sastati CSKA i Olimpijakos, te Fenerbahče i Real, a u nedelju pobednici, iako sumnjam da bilo ko je krenuo da čita ovaj tekst to već ne zna. Pomalo je tužna činjenica da mi u Hrvatskoj nemamo nijednog “zemljaka” na toj završnici. Umalo – ali umalo se ne računa, baš kao što se ne računaju ni stative u fudbalu – su tamo došli glavni i pomoćni trener Efesa, Perasović i Mijatović, ali nije im bilo dovoljno vođstvo 2:1 u četvrtfinalnoj seriji protiv Olimpijakosa. Ups, ipak ćemo imati nekoga – hrvatskog reprezentativca Dontje Drejpera u dresu Reala. Ne znam ni sam kako bih se prema tome odnosio, kakav bih stav zauzeo; Drejper je odličan tip, koliko sam imao prilike s njim da razgovaram i da se družim, ali ga baš i ne smatram “našim” bez obzira na igranje u reprezentativnom dresu.

Prošle sezone na Fajnal Foru su bili Perasović kao trener Baskonije i – vidi malog đavola – Drejper kao igrač Kubanja. Pre tri godine smo imali Tomića i Hezonju u Barseloni, starijeg brata Žižića, Andriju, kao ispomoć u Makabiju koji je kao tim menadžer organiziovo Nikola Vujčić, i tako je kao funkcioner (kako ružna reč…) uspeo s Makabijem da ponovi ono što je napravio i kao igrač – pokorio je Evropu. Eto, neki trend opadanja je prisutan, ali to nije ništa novo, i nisam želelo da pokrećem tužne, naricateljske, teme. Samo se nametnulo…

Kao favorita ove završnice vidim Fenerbahče. Štajaznam, slab sam na najtrofejnijeg i (verovatno) najboljeg evropskog trenera Željka Obradovića, uz to su i domaćini Fajnal Fora, uz to su se u pravo vreme – u samoj završnici sezone – otarasili povreda i dostigli optimalnu formu, uz to im je ovo treći uzastopni FF, a na dva dosadašnja su napredovali po jednu stepenicu – 15' polufinale, 16' finale. Matematički bi trebali da dođu do prvog mesta… Iako u sportu “zakon velikih brojki” baš i ne igra. Kao ni kad staneš za sto na kojem se igra rulet. Sedam puta za redom izaći će crveno, i ostaješ bez love, auta, kuće, konja, sedla, mamuza, bez svega ako uporno igraš na crno duplirajući ulog svaki put. Jednostavno je tako.

Nisam siguran da li je Željko to sa formom napravio namerno ili se tako dogodilo, ali srpski treneri su oduvek – mislim, otkad me pamćenje služi – bili majstori za tempiranje forme. Kad bi procenili da im u nekoj ne naročito važnoj fazi sezone – ili takmičenja ako govorimo o turnirima – ide predobro, oborili bi formu pojačavajući intenzitet treninga, izazvali neki sukob s igračima kako bi ih razbudili ako su procenili da su se uljuljkali u letargiju “sve dobijamo, lako ćemo” i na taj bi način ponovo uspostavili potpunu kontrolu. Fener je, recimo, izgubio četiri od poslednjih šest utakmica regularnog dela sezone, da bi u četvrtfinalu izbacio PAO, koji je imao prednost domaćeg terena, s čistih 3:0. Paralelno su izbili na prvo mesto silno jake turske lige i tamo osigurali prednost domaćeg terena kroz doigravanje. Jasno, možda je razlog za uspone i padove Fenera kroz sezonu puno jednostavniji – povrede ključnih igrača Bogdanovića, Slukasa i Veselog, ali uvek je zgodno plasirati neku teoriju i naterati čitatelje da o njoj barem razmisle.

Logika i zdrav razum – opet ti termini koji su često neprimenjivi na sport – nam kažu da će se igrati repriza prošlogodišnjeg finala, Fener i CSKA, Obradović protiv Itudisa, učitelj protiv učenika. Zagrebački student i nekadašnji saradnik Pepsija Božića u Novom Zagrebu tj. Zagrebu, Itudis je, naime, bio dugogodišnji Obradovićev pomoćnik u Panatiniakosu. Prošle je sezone učenik u produžetku nadmašio učitelja, ovo je prilika za poravnanje.

A kad smo kod trenera, moram prepričati jednu anegdotu iz davnih vremena. Reprezentacija nekadašnje SFRJ je redovno išla na španske turneje pre takmičenja – Španci su davali lovu, bili su dobar protivnik i nerado su odlazili iz domovine (i danas je tako), a dvorane su uvek bile pune. Elem, jednom prilikom – nisam baš siguran, ali mislim da je to bilo na nekom od ostrva tipa Lanzarote, Bogu iza nogu – smo prvo poluvreme odigrali baš loše. Nije ni čudno, dug put, svega ti je dosta, sedma utakmica turneje, pola ekipe ne razgovara s onom drugom polovinom – to je na dužim turnejama uvek tako. I, ulazi selektor Duda Ivković ljuto u svlačionicu i krene da drži govor… Sad treba zamisliti Dudu, autentičnog beogradskog mangupa, kako govori polako, dubokim, prepuklim, glasom, i uz gestikulacije, 'ej, bre, šta radite, pa neće valjda neki laso i sombrero da nas pobede?!'. Da, tadašnji plej španske reprezentacije bio je baš Pablo Laso, aktuelni trener Reala.

Piše: Zoran Čutura, kolumnista Germanijaka i bivši reprezentativac Jugoslavije