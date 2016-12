Čuvari Zvezdinog reketa

Zvezdini centri odlično parirali visokim igračima Kraljevskog kluba

Zvezdina bekovska linija nije dala Serhiju Ljulju da diše, ali je ogroman teret u još jednoj evroligaškoj pobedi poneo centarski tandem Ognjen Kuzmić – Milko Bjelica. Njih dvojica su zajedno sa kapitenom Lukom Mitrovićem, al i ostalim saigračima, uspeli u potpunosti da pariraju visokim igračima Kraljevskog kluba, pa je sa tako zaštićenim reketom Crvenoj zvezdi bilo daleko lakše da pojuri pobedu.

Kraljevski klub je u fantastičnoj atmosferi dvorane Aleksandar Nikolić odigrao najbolji meč u ovoj sezoni i bacio devetostrukog prvaka Evrope na kolena.

“Odigrali smo fenomenalnu odbranu, neutralisali njihove glavne igrače i do kraja smo iskoristili tu prednost, moža i njihov umor, i zasluženo pobedili. Okrećemo se dalje, izuzetno važna pobeda u Evroligi, sad smo u odličnoj siguaciji i idemo da ovu kalendarsku godinu završimo sa najboljim mogućim rezultatima“, rekao je Milko Bjelica.

Umoran je Real, umorna je i Zvezda, ali se to praktično ne vidi, zahvaljujući fenomenalnoj fizičkoj spremi.

„Umorni smo, ali kada igraš na domaćem terenu, pred ovakvim navijačima, proradi neka ekstra-energija. Fenomenalno su nas bodrili, bili su uz nas do poslednjeg minutu. Pozivam ih da uvek dolaze u ovolikom broju. Neutralisali smo njihove glavne šutere, zagradili koš dobro, smanjili izgubljene lopte na minimum, postigli smo dosta lakih poena iz kontranapada. To je naša prepoznatljiva igra, i kada god igramo tako konkurentni smo svakoj ekipi“, dodao je odlični krilni centar koji se vrlo dobro snalazi i u ulozi klasične petice.

Sa druge strane Ognjen Kuzmić svojim fantastičnim igrama potvrđuje epietet možda i najprijatnijeg iznenađenja elitnog takmičenja. Zvezdin div ima najviše skokova u Evroligi (112) ili osam u proseku po utakmici. Tu cifru je zaokružio i sinoć protiv Real Madrida.

„Definitivno mislim da je odbrana kluč za našu igru. I timska igra. Mogu da kažem da nismo imali mnogo problema do kraja. Nije bilo jednostavno nositi se sa protivničkim centrima, ali je sve ispalo dobro. Moramo što pre da zaboravimo ovu pobedu i da se spremimo za naredne mečeve. Sve ekipe su u istom ritmu, nismo toliko umorni“, rekao je Kuzmić.

Proteklih dana se pominjala mogućnost da redove srpskog šampiona pojača Deon Tompson, što bi svakako predsavljalo značajno olakšanje za Zvezdin centarski dvojac, ali čak i bez pojačanja na poziciji pet ovaj tim je pokazao da može da se nosi sa svim evroligaškim timovima.

Zvezda paklenu seriju utakmica nastavlja već u nedelju kada je očekuje veliki derbi ABA lige sa Cedevitom. Poslednji meč u kalendarskoj godini predstavljaće ujedno i najveći spektakl, pošto u Beograd (četvrtak, 19.00) dolazi aktuelni prvak Evrope CSKA iz Moskve.

Piše: Nenad Jovanović

(FOTO: Star Sport)