Cvajta za infarkt: Ludi golovi u Bilefeldu i Švabe na vrhu! Tri boda dele vodeći kvartet (VIDEO)

Biće zanimljivo u finišu sezone u drugoj ligi Nemačke

Ludilo se nastavlja. Vodeći timovi Cvajte malo su promenili mesta, ali je ceo kvartet ostao na dostižnoj razdaljini - samo tri boda između četiri kandidata za tri mesta u Bundesligi. U poslednja pet kola Štutgart ulazi sa pol pozicije, pošto je u trileru u Bilefeldu uspeo da teškom mukom slomi otpor davljenika iz Arminije - 3:2 za kraj 29. kola druge lige Nemačke.

Počelo je loše za Štutgart, Kristof Hemlajn je u 15. minutu sjajno skočio i centaršut Florijana Hartherza pretvodio u vođstvo domaćih, ali favorizovani gosti odgovorili su početkom drugog poluvremena.

I to na kakav način!

U 51. minutu Arminijin golman Danijel Davari fantastično je istrčao i u poslednjem trenutku ispucao loptu ispred Simona Terodea, ali samo da bi je zatim bukvalno dodao u noge Aleksandruu Maksimu. Rumun je spremno dočekao poklon i sa skoro 40 metara iz prve gađao u nebranjenu mrežu. Neverovatan kiks iranskog golmana.

Samo tri minuta kasnije još jedna Davarijeva kapitulacija. S tim da je Iranac ovaj put bio nemoćan. Terode je imao sreće u duelu sa prvim čuvarem, ali dvojicu narednih ih je naslagao kao čunjeve na treningu da bi potom šmekerski lobovao Davarija za preokret

Nije iskusni napadač slučajno na čelu liste najefikasnijih igrača Cvajte.

U 73. minutu ponovo hladan tuš za goste. Odlična je to bila akcija Arminije, pomislio bi neko da se u Bilefeldu bore za Evropu, a ne za opstanak u Cvajti, Štutgartov golman Mičel Langerak nije najsjajnije reagovao na prvi pokušaj domaćih, pa je lopta pala tačno na nogu Rajnholda Jaba - novo izjednačenje.

Prevarili se svako ko je pomsilio da je to kraj. Nemci su to. A Nemci igraju dok sudija ne odsvira kraj. Mnogi bi se možda predali na Štutgartovom mestu, ali Švabe su samo nastavile da kidišu još jače. Dve dobre šanse za Terodea najavile su konačan rasplet. I onda maestralna asistencija Danijela Ginčeka, za koga drugog no za Terodea. Sve ostalo fudbalski je odradio najbolji strelac Štutgarta. I još jedan lob preko Davarija za Terodeov 19. prvenstveni pogodak u sezoni.

Štutgart 57, Hanover 56, Union 54, Ajntraht Braunšvajg 54...

CVAJTA, 28. kolo:

Subota:

Hanover - Ajntraht Braunšvajg 1:0 (1:0)

/Filkrig 32/

Nirnberg - Aue 2:1 (1:0)

/Kempe 24, Tučert 82 - Kvesić 51/

Nedelja:

Sankt Pauli - Vircburger 1:0 (0:0)

/Buhtman 87/

Bohum - Grojter Firt 1:0 (1:0)

/Esfeld 18/

Union Berlin - Kajzerslautern 3:1 (1:0)

/Krilah 14, Polter 85, Hosiner 88 - Gaus 68/

Karlsrue - Hajdenhejm 0:1 (0:0)

/Verhoek 67/

Minhen 1860 - Sandhauzen 1:1 (1:0)

/Bulov 45+1 - Karl 83/

Dinamo Drezden - Fortuna Dizeldorf 1:1 (0:1)

/Kučke 77 - Gartner 17/

Ponedeljak:

Arminija - Štutgart 2:3 (1:0)

/Hemlajn 15, Jabo 73 - Maksim 51, Terode 54, 89/

