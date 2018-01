Da čovek zanemi! Operacija “Bakambu“ - sve cifre na talonu

Dobili smo novog najskupljeg afričkog fudbalera u istoriji i novog člana u TOP 10 najplaćenijih igrača na planeti...

Čekajući zvaničnu promociju Sedrika Bakambua u Peking Guanu, Frans fudbal objavio je precizne podatke o vrednosti transfera i tome koliko će doskorašnji napadač Viljareala zarađivati u Kini. Tokom prošle nedelje, kada je i obelodanjeno gde 26-godišnji golgeter nastavlja karijeru, čitava operacija i nije izgledala tako spektakularno, ali sada...

Šta se dogodilo u međuvremenu? O tome smo pisali juče u slučaju Pjer Emerika Obamejana. Kineske vlasti značajno su podigle poraze, pa je Peking na onih 40.000.000 evra - koliko je iznosila oslobađajuća klauzula - morao da doda ludačka 34.000.000 na ime raznoraznih taksi?! Ovo praktično znači da je Sedrik Bakambu koštao 74.000.000, a to ga čini najskupljim afričkim igračem u istoriji! Do sada tu titulu nosio je Nabi Keita koji je - ne računajući bonuse - koštao Liverpul 65.000.000...

Ali tu nije kraj šokovima. Čim je objavljeno da se odlučio za Kinu, očekivalo se da će Bakambu izboksovati atronomska primanja o kojima bi u Evropi mogao samo da sanja, no sume koje je izneo Frans fudbal prejake su čak i za Kineze. Ako je verovati uglednom francuskom listu Sedrik Bakambu će na nedeljom nivou zarađivati 375.000 evra. Mesečno to iznosi 1.500.000 evra, a na godišnje neverovatnih 18.000.000, što ga svrstava u grupu TOP 10 najplaćenijih igrača sveta, uz Mesija, Ronalda, Lavecija, do juče Teveza, pa Nejmara, Bejla, Oskara...

E sad, kako će Peking potpisati četvorogodišnji ugovor sa ovim srećnikom - ukupno za platu 72.000.000 - dolazimo do izniosa od 146.000.000 evra, koliko će ukupno koštati operacija "Bakambu".

(foto: Action Images)