Da ispratimo Rusiju i Letoniju, pa da vidimo - šta zna ta britanska dabl-dabl mašina?

Dok Srbija čeka Veliku Britaniju od 16 časova, već u 13.15 koplja će ukrstiti dva velika neprijatelja

Efektivnim trijumfom nad Turskom košarkaši Srbije otvorili su ovogodišnje poglavlje „Kalkulacija“, uvek popularnu temu među svim košarkaškim ljubiteljima, pa čak i onih koje igra pod obručima nešto manje interesuje.

Jasno računicom stigli smo do odgovarajuće formule za uspeh Srbije u poslednja dva kola i skok na prvo mesto na tabeli Grupe D. Sve će zavisiti od Letonije, a pre svega velikog lokalnog i derbija cele grupe između Rusije i Letonije koji je na programu već od 13.15 u Ulker Areni. Da ne bismo previše dužili, kompletne kalkulacije možete pronaći OVDE.

Ukratko, na dnevnom redu je dvoboj posrnule košarkaške sile, koja polako nalazi svoj izgubljeni sjaj i ekipe koja ne samo da preti da postane veliki hit na ovom Evrobasketu, već i da u budućnosti dobije neku od važnijih uloga na košarkaškoj mapi. Utakmica koja je uvek više od košarke. Nešto poput naših regionalnih okršaja sa prvim komšijama okolo. Tako je i sudar Rusije i Letonije, nekada braće, danas ljutih neprijatelja, mnogo više od sporta.

I tu vladaju dve potpuno drugačije struje. Rusija svoju igru gradi na snažnom, fizikalnom pristupu, gde pokušava da izmori protivnika agresivnom odbranom, udarcima uvek na ivici faula i dobrim protrčavanjima ka košu. Doduše, tu je i košarkaška verzija čuvenog snajperiste Vasilija Zajceva u liku Alekseja Šveda, koji svojom filozofijom igre odskače iz svih okvira sadašnje generacije Rusije. Ali, to daje poseban šmek Baćuškama, jer osim snagatora i momaka spremnih da se „potuku“ za pobedu imaju i rasnog strelca kakvom trenutno nema ravnog. Bar ne u toj formi i obliku.

Kod Letonije je sve podređeno šutu. Tačka. Ono što su odigrali snažnije odbrane na početku meča protiv Srbije može da se svede pod „statističku grešku“, jer njihova filozofija isključuje odbranu, a forsira isključivo korišćenje dalekometne vatre. I, video se rezultat takve igre protiv Velike Britanije - 17 ubačenih trojki.

Tim koji se ne boji da igra na poen manje i dobrom odbranom traži od protivnika da spusti napadačke kriterijume i tim koji bi uvek išao na poen više. Biće jako zanimljivo, iz mnogo aspekata. I sve bi trebalo da zavisi od toga kako će šut služiti Letoniju. Jer, ma koliko dobar bio, Šved ne može sam da se nosi protiv Kristapsa Porzingisa, braće Bertans, Janisa Time, Janisa Blumsa, Janisa Strelnijeksa i ostalih. Takođe, Timofej Mozgov i Andrej Voroncevič ne mogu da pariraju tandemu Porzingis - Davis u igri van reketa. Tu će uvek biti pretrčani i nadigrani. Tu bi jedino Vitalij Fridzon donekle mogao da pomogne, ali ni njegove stare kosti ne mogu skroz da izdrže jurnjavu s daleko mlađim šuterom San Antonija.

Jedina šansa Rusije je ultraagresivna odbrana, sa mnogo udaraca kako bi se Letonija izbacila iz takta. Ako se to ne dogodi, Rusiji se teško piše.

Inače, da li ste znali da je, statistički, najkorisniji igrač dosadašnjeg dela Evrobasketa košarkaš Velike Britanije? I da je na dosadašnje tri utakmice svaki put imao dabl-dabl? Ako niste, vreme je da upoznate centra Velike Britanije - Gejba Olasenija. Iliti - britansku dabl-dabl mašinu.

Čak 29,5 indeksnih poena u proseku. Blizu 20 poena i preko 11 uhvaćenih lopti! Uvek bar deset uhvaćenih lopti, minimum od petnaest ubačenih koševa. I tako štanca, bez obzira ko je protivnik.

Da je bilo malo više sreće, simpatična ekipa s Ostrva mogla je možda čak i do šokantnih pobeda nad Turskom, ili čak Letonijom. I sve bi bila zasluga Gejba Olasenija, čoveka u koga selektor Džo Prunti ima beskrajno poverenje.

"Gejb je izvanredan igrač. On nam je toliko koristio u prethodne tri utakmice. Iskreno, stvari koje radi kako bi uticao na utakmicu, pričamo o ofanzivnim segmentima, zaista su njegov fah. Konstantno je na visini zadatka. Lepota njegove igre je to što za njega ne morate da zovete posebnu akciju. Često se dešava da imate igrače kojima biste napravili akciju i istu biste zvali kad je potrebno na terenu. Njega to ne zanima. On samo gleda ono što je njemu važno. A on hoće da pobeđuje, kao i svi u timu", rekao je Džo Prunti posle neizvesne završnice protiv Letonije.

To je bio samo deo izlaganja.

"On se ne boji da zasuče rukave i odradi prljavi posao za tim. Pogledaćete statistiku i reći da je imao dabl-dabl u svim utakmicama dosad. Ali to ne otkriva celu priču o njemu. On je uvek pozitivan, uvek ide na pobedu. Fantastičan je skakač, zna tačno gde treba da bude kad je na parketu i to nam mnogo znači kao ekipi. Nije sebičan, uvek će poslati još jedno dodavanje. Mnogo je veliki značaj onoga što je Gejb uradio otkako je došao u tim".

U neformalnom razgovoru sa britanskim novinarima u Istanbulu mogli smo da čujemo da je Gejb povučen, tih, miran kada je van terena. Malo priča, a i kada nešto kaže, morate da ga zamolite da ponovi, jer je bio isuviše tih. Kada je na terenu, tu se stvari menjaju. Tada postaje zver, spremna da pojede svakog rivala. Doduše, nema adekvatnu podršku ostatka ekipe.

Zato i nije zadovoljan igrom Velike Britanije na Evrobasketu.

"Nisam zadovoljan. Nema ništa pozitivno što bih mogao da izdvojim u ovoj ekipi. Pobednici dobijaju mečeve, a mi ih ne dobijamo. Moramo da se pomirimo s tim".

Od meča sa Srbijom ne očekuje mnogo posebno jer, kako sam ističe, aktuelni svetski i olimpijski vicešampion ima daleko veći izbor kvalitetnih igrača.

"Srbija nisu samo dvojica igrača, to je cela grupa kvalitetnih igrača. Jako dobro utreniran tim, dobro igra. Mi ćemo probati da odradimo ono što nam trener bude zadao i to je to".

Tukao se sa Semihom Erdenom, pa se jurio sa Kristapsom Porzingisom, danas ga čekaju Boban Marjanović, Ognjen Kuzmić i Vladimir Štimac. Pa da vidimo šta može i zna centar Fuenlabrade.

PIŠE: Nikola Stojković (nikolaS_sN)