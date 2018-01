Da li je lek za Olimpijakos „Pionir efekat“?

Imaće i Zvezdini navijači konačno razlog da pirejski klub dočekaju uz pojačanu temperaturu i naboj adrenalina. Potrebno je da se Olimpijakos ne oseća dobro kao gost, bez obzira koliko jake i dobre bile veze dve navijačke frakcije...

Crvena zvezda je pred novim evroligaškim testom. Najtežim u 2018. godini.

Kada je gostovala Efesu pre dve sedmice, Zvezda je pred sobom imala lepu šansu da upiše važan brejk i tako ostane u realnoj trci za četvrtfinale. Nije je iskoristila. Dolazak Himkija bio je viđen kao prilika kakva ne bi smela da se propusti zbog krize bogataša iz Podmoskovlja. Zvezda je i tu priliku ispustila. Sada pred ekipu Dušana Alimpijevića izlazi Olimpijakos (TV Sportklub, 19.00) kao izraziti favorit, sa željom da nastavi tradiciju uspostavljenu još novembra 2014. godine.

7416: (2,55) CRVENA ZVEZDA (14,5) OLIMPIJAKOS (1,60)

Uoči dolaska ranjenog lava iz Pireja nameće se mnogo logičnih pitanja čije odgovore strpljivo čeka armija navijača.

Koliko Crvena zvezda može bez ponajboljeg strelca Džejmsa Feldina i prekaljenog komandanta u reketu Pera Antića? Da li od Alena Omića treba da se očekuje da napravi razliku posle samo nekoliko treninga sa ekipom? Imaju li crveno-beli dovoljno goriva da skinu jedini skalp iz postojećeg evroligaškog društva koji im nedostaje u Beogradu? I, da li je za taj, konačni slom Olimpijakosa svih ovih godina zapravo bio potreban „Pionir efekat“?

Neozbiljno bi bilo konstatovati da se Olimpijakos iz dosadašnja dva gostovanja Crvenoj zvezdi "provukao", ali je oba puta ostvario tesne pobede - izvojevane na veliko iskustvo. Obe utakmice imale su zajedničke imenioce: žestoku, mušku odbranu i kao rezultat toga mali broj poena na obe strane. I igrane su u Kombank Areni. Sada će se po prvi put igrati u dvorani Aleksandar Nikolić.

U prvom ovosezonskom duelu Olimpijakos je iskoristio Zvezdin loš momentum i protivniku istih klupskih boja učinio poraz dodatno bolnim. Bilo je to jedno od najlošijih izdanja jadranskog i srpskog šampiona u Evropi otkako je došlo do velikih promena u sistemu kluba sa Malog Kalemegdana. Ujedno i so na ranu koju je otvorio CSKA u Kombank Areni svega dva dana ranije. Rezultat je bio identičan: Zvezdin poraz rezultatom 59:85.

Od utakmice u Pireju do danas mnogo toga se promenilo na obe strane. Trener Janis Sfajropulos neće moći da računa na vrlo dobrog Dimitrisa Agravanisa i velikog radnika Janisa Papapetrua, ali će u timu biti Vasilis Spanulis i Jorgos Bogris. Zvezda više nema Nikolu Radičevića, ali tu je Dilan Enis. Džejms Feldin odsustvuje zbog uganuća skočnog zgloba, dok Pero Antić i dalje ima svojih muka sa upalom Ahilove tetive, ali će ga večeras menjati novajlija Alen Omić.

I upravo prisustvo slovenačkog centra biti možda i od ključnog značaja za odbranu reketa, koji je Olimpijakos preko Nikole Milutinova, onda i Džamela Meklina i Kostasa Papanikolaua tako lako eksploatisao. Matijas Lesor bio je bespomoćan pod udarima srpskog dugajlije, ravnotežu je uspeo da napravi Antić, ali je za okršaj sa centrom takvog kalibra potreban neko slične konstitucije. Spreman da "zagrize" i već od starta pokaže da u njegovom reketu nema lakih poena. Omić je u prošlosti imao takvih utakmica i neko je ko zna da pokaže svoju borbenu stranu bez oklevanja. To će treneru Alimpijeviću biti od velikog značaja u nameri da se ispravi veliki propust iz prvog susreta, kada je Olimpijakos gotovo polovinu poena (40) ubacio iz neposredne blizine koša, od čega su četiri akcije kao posledicu imale i dodatno slobodno bacanje.

Opet, Omiću ne treba stavljati preveliki teret na leđa, pošto se još upoznaje sa sistemom, novim trenerom, saigračima, ali i atmosferom krcatog Pionira i njegove prave utakmice treba očekivati tek u narednom periodu.

Nije realno očekivati pobedu, ali jeste nadati se istoj. Olimpijakos je u ozbiljnim problemima kada igra na strani i to je problem koji se javio od polovine prošlog meseca. Pirejski crveno-beli ostvarili su samo dve pobede na prethodnih osam gostovanja, od čega je jedna bila u meču sa Prometejem u grčkom prvenstvu, a druga protiv Efesa koji je tih dana napravio veliki rez otpuštanjem Velimira Perasovića i dovođenjem Ergina Atamana, uz nekoliko kadrovskih promena. Himki i Baskonija su u poslednja dva Olimpijakosova gostovanja išla na 82 i više poena, a crveno-bele ostavili na tačno 54.

Olimpijakos je u oba susreta imao jako loše procente šuta sa distance (5/20; 5/19), s tim da je Himki do pobede stigao uz vrlo efikasnu reakciju sa distance, dok je Baskonija napunila koš iz reketa. Vasilis Spanulis, takođe, nije bio u svom šuterskom elementu, kao ni Džamel Meklin. Donekle i Jorgos Printezis.

Za Crvenu zvezdu se nazire put do pobede, ali bi mnogo toga moralo da se poklopi. Od prave atmosfere na tribinama, da se u vazduhu oseti čist naboj energije (mada su utakmice protiv Olimpijakosa po pravilu uvek bile mlake, ili domaćinskog karaktera zbog dobrih odnosa navijačkih frakcija dva kluba), do gotovo savršenog pristupa beogradskih crveno-belih. Tejlor Ročesti na svom ofanzivnom, a Branko Lazić i Nemanja Dangubić na defanzivnom maksimumu, ciljanu odbranu reketa i neutralisanje Olimpijakosovih napadačkih opcija iz senke (kada su Spanulis i Printezis u svom elementu, nijedna odbrana nije dovoljno dobra). Takođe, odbrana centralnog pika kao boljka koja Crvenu zvezdu muči od početka sezone. Možda bi baš Omić svojim dugim rukama i pametnim iskakanjima mogao da napravi razliku... Tu će važnu ulogu imati i ostatak petorke dobrom komunikacijom i pravovremenim preuzimanjima u rotaciji.

Imaće i Zvezdini navijači konačno razlog da pirejski klub dočekaju uz pojačanu temperaturu i naboj adrenalina. Zbog cele fame oko procenata kod prodaje Bena fudbalskom klubu, a onda i zbog simultanke Jorgosa Printezisa prošle godine. Koji je, reći će mnogi, dobrano uticao da Crvena zvezda ne ode u četvrtfinale Evrolige prošle sezone, uz poraz od Efesa kod kuće.

Crvenoj zvezdi će večeras biti potreban nadaleko poznati „Pionir efekat“. Ne samo radi pobede, već i kako bi se zaboravilo na to da nedostaju Feldin i Antić, ali i da se igračima unese dodatno samopouzdanje i da jači vetar u leđa. Potrebno je da se Olimpijakos ne oseća dobro kao gost, bez obzira koliko jake i dobre bile veze dve navijačke frakcije.

Olimpijakos je dva puta pobeđivao uz hod po tankoj ivici žileta. Da li je sada došlo vreme da padne na drugu stranu?

EVROLIGA, 20. KOLO

Četvrtak:

Panatinaikos - Žalgiris 94:93

/Kalates 14 - Kavalijauskas 21/

Real Madrid - Efes 87:68

/Dončić 17 - Dragić 18/

Unikaha - Baskonija 83:85

/Nedović 19 - Tima 17/

Petak:

18.00: (1,05) CSKA (27,0) Bamberg (10,00)

18.45: (1,25) Fenerbahče (17,0) Barselona (4,40)

19.00: (2,55) Crvena zvezda (14,5) Olimpijakos (1,60)

20.30: (1,60) Valensija (14,5) Himki (2,55)

20.45: (1,70) Armani (14,5) Makabi Tel Aviv (2,30)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama

