Da li je to Rafa precrtao Mitra? (VIDEO)

Gabijadini spasio Sautempton poraza od Njukasla. Srpski napadač opet ni na klupi

Ekipi ide solidno, Aleksandru Mitroviću sasvim suprotno. Njukasl je u osmom kolu Premijer lige dva puta imao gol prednosti na stadionu Sent Meriz, na kraju je morao da se zadovolji bodom, ali može da bude zadovoljan remijem od 2:2 na gostovanju kod Sautemptona s obzirom da će i definitivno ostati u gornjem domu na tabeli i po završetku osmog gola Premijer lige.

Ajkaz Hejden, pa Ajoze Perez pogađali su za Svrake, ali je Manolo Gabijadini konačno proradio, pa je sa dva pogotka, spasio Svece poraza na domaćem terenu. Onaj prvi iz 49. minuta bio je zaista majstorski, dok krivica za drugi ide na dušu Florijana Ležena, koji je potpuno bespotrebno skrivio penal sa kog je Gabijadini postigao drugi gol.

Nama u Srbiji mnogo bitniji je ipak podatak da reprezentativni napadač Aleksandar Mitrović već drugu utakmicu uzastopce nije bio ni u 18 koji su konkurisali za Njukaslov sastav. Ostrvski mediji već su spekulisali o tome da je šef struke Rafael Benitez posle onog Mitrovićevog laktanja i suspenzije od tri utakmice u glavi precrtao srpskog napadača, a izgleda da 23-godišnjem fudbaleru nije pomoglo ni to što se prošle nedelje sa Orlovima plasirao na Mundijal u Rusiju. Neće mu verovatno pomoći ni to što su Svrake i bez njega obavile solidan posao na stadionu Sent Meriz.

Što se tiče Dušana Tadića, on je odigrao svih 90 minuta, na samom početku dva puta probao da postigne gol, ali je ostao na tom jednom ligaškom u ovoj sezoni prvenstva Engleske. Međutim, barem igra za razliku od Mitrovića, koji bi, ako se nešto ne promeni, morao da pokuša da u januaru pronađe nekakvo rešenje. Ne bi valjalo da Mundijal dočeka bez utakmica u nogama. Previše nam znači.

Premijer liga, osmo kolo:

Subota:

Liverpul - Mančester Junajted 0:0

Barnli - Vest Hem 1:1 (0:1)

/Vud 85 - Antonio 19/

Kristal Palas - Čelsi 2:1 (2:1)

/Aspilikueta 11ag, Zaha 45 - Bakajoko 18/

Mančester Siti - Stouk 7:2 (3:1)

/Žesus 17, 55, Sterling 19, D. Silva 27, Fernandinjo 60, Sane 62, B. Silva 79 - Dijuf 44, Voker 47ag/

Svonsi - Hadersfild 2:0 (1:0)

/Abraham 42, 48/

Totenhem - Bornmut 1:0 (0:0)

/Eriksen 47/

Votford - Arsenal 2:1 (0:1)

/Dini 71pen, Kleverli 90+2 - Mertezeker 39/

Nedelja:

Brajton - Everton 1:1 (0:0)

/Nokar 82 - Runi 89 pen/

Sautempton - Njukasl 2:2 (0:1)

/Gabijadini 49, 75 - Hejden 20, Ajoze Perez 51/

Ponedeljak:

21.00: (2,05) Lester (3,40) Vest Bromvič Albon (3,70)

(FOTO: Action Images)