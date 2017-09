Da li podržavamo Ančelotija? Neću da vam kažem

Roben zapalio svlačionicu Bajerna

Nešto je trulo u Bavarskoj! Vezista Bajerna iz Minhena Arjen Roben nagovestio je da postoje veliki problemi u svlačionici ovog kluba i da je slika o odnosima unutar šampiona Nemačke daleko od idilične.

Holanđanin je, govoreći u miks zoni po završetku meča sa Pari Sen Žermenom i poraza od 3:0 u drugom kolu Lige šampiona, dao zanimljiv odgovor na konkretno pitanje novinara - da li tim podržava trenera Karla Ančelotija.

"Neću da odgovorim na to pitanje. Poraz je bolan, možemo da pričamo o njemu", rekao je Roben.

Iskusni krilni napadač nije bio starter sinoć na Parku prinčeva. Umesto njega Ančeloti se odlučio za Hamesa Rodrigeza i Korentana Tolisoa, koje je zamenio nakon što je PSŽ vodio sa 2:0. Roben je ušao na teren tek u 69. minutu, a o izboru fudbalera koji je trener napravio kaže:

"Neću da pričam o tome, jer je svaka reč suvišna. Najvažnije je da sada, kao tim, nađemo mir, a svi oni koji izražavaju nezadovoljstvo nisu od pomoći ovom timu", završio je Roben.

Na konferenciji po završetku utakmice Karlo Ančeloti je objasnio razloge izostanka Robena, Riberija i Rudija.

"Dugo sam razmišljao kako da izaberem najbolji mogući tim. Znam da me čekaju kritike kako god da sam odlučio, ali to mi nije problem. Ne zanima me mišljenje drugih. Uveren sam da sam izveo dobar tim, iako rezultat to ne pokazuje", rekao je Ančeloti.

