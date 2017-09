Da li si spavao mirno, Mark? (VIDEO)

Defanzivac Dortmunda Bartra večeras će se suočiti s najvećom noćnom morom

Veličina slova A A A

Finale Kupa kralja 2014. godine. Mestalja, Valensija. El Klasiko, Real Madrid - Barselona. U timu Katalonaca i tada 23-godišnji Mark Bartra, dete La Masije, defanzivac na koga su mnogi skretali pažnju još od kadetskog uzrasta i koji je dugo čekao šansu na velikoj sceni. Tog 16. aprila 2014. dobio ju je, bio je u prvom timu Barselonu, uz Mesija, Nejmara, Fabregasa, Inijestu, Ćavija...

Kvota na pobedu Reala u Dortmundu je 2,50!

Real je poveo golom Di Marije u 11. minutu, a onda, u 68. ispunjenje dečačkih snova. Bartra se ušunjao iza Pepea, sačekao loptu iz kornera i glavom savladao Kasiljasa. Činilo se - došlo je njegovih pet minuta, Barselona je dobila pravog naslednika Karlesa Pujola.

I onda se sudbina poigrala s Markom. Manje od 20 minuta kasnije, Real je krenuo u kontrapanad, Bejl dobio loptu negde na polovini terena, dao je, činilo se samo, predugačak for, a onda pretrčao čuvara Bartru kao da ga nema, i to izašavši bar dva-tri metra izvan terena, stuštio se ka golu kao Bolt i na kraju zatresao mrežu. Bio je to jedan od golova koji će se večno pamtiti, gol koji je doneo Realu još jedan trofej, ali gol koji je - u kombinaciji s drugim faktorima - ogolio činjenicu da Bartra jednostavno nije dovoljno dobar, dovoljno brz da bude štoper Barselone i čuva leđa majstorima ispred sebe.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Uto 20:45 6408 LŠ Dortmund - Real Madrid tgg gg3+ 1,47 Kladi se

Pokušavao je Mark još neko vreme da dokaže i sebi i Barseloni da su rođeni jedno za drugo, ali je 2016. spakovao kofere i prešao u Dortmund. U Nemačkoj se dobro snašao, igra standardno za Milionere - u pitanju je ipak vrhunski igrač, ali nedovoljno vrhunski za Barsu - i trenutno zauzima prvo mesto u Bundesligi, a stigao je ove sezone i da jednom zatrese mrežu.

Večeras Bartru, međutim, čeka suočavanje s najvećom noćnom morom - Garetom Bejlom. Ako i jedan i drugi budu na terenu, čuvaće čoveka koji mu mnogo toga duguje, u strahu da će opet ispasti smešan, a pritom će se oko njega i verovatno Papastatopulosa motati i najbolji igrač sveta Kristijano Ronaldo.

Neće im biti lako!

(Foto: Reuters / Action Images)