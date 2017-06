Da li su to Nemci našli špica za Mundijal? (VIDEO)

Remi u derbiju dosadašnjeg toka Kupa konfederacija, ali Jogi Lev ima razloga za zadovoljstvo...

U najinteresantnijem meču dosadašnjeg toka Kupa konfederacija - iliti bolje reći najvećem derbiju - poprilično razočaravajući fudbal i remi: Nemačka - Čile 1:1!

Bez obzira što su u neku ruku i jedni i drugi odigrali daleko ispod svojih mogućnosti ovaj bod skoro da im garantuje plasman u polufinale, jer su u narednom, trećem kolu potrebna dva prava čuda da bi tu nešto "iskočilo iz koloseka". Naime, kako o konačnom poretku u slučaju istog broja bodova odlučuje gol-razlika, a ne međusobni duel, Australija i Kamerun morali bi da slave sa po dva razlike da bi poremetili konačan poredak na tabeli grupe B. A to je, priznaćete, u domenu naučne fantastike.

Trenutno, bolju gol-razliku od dva vodeća tima ove grupe ima Čile, tako da će u slučaju remija na oba meča poslednje runde, ostati prvi i verovatno izbeći Portugalce u polufinalu.

Mnogo bolji fudbal gledali smo u prvih 45 minuta. Aleksis Sančez iskoristio je kardinalnu grešku Škodrana Mustafija i doveo Čileance u vođstvo već u 6. minutu. Upravo je napadač Arsenala pravio najviše problema nemačkoj odbrani. Na čist individualni kvalitet nekoliko puta je dolazio u situaciju da udarcima sa distance oproba Ter Štegena.

A ako nečim može da bude zadovoljan Joakim Lev, onda je to činjenica da Panceri izgleda dobijaju napadača na kog će moći da računaju narednih godina. To je Lars Štindl koji je danas doneo bod svom timu - pogodak posle sjajne akcije koju je centaršutom do pred kraj priveo Jonas Hektor - i ukupno dva gola na svom kontu poveo trku za najboljeg strelca na ovom turniru.

Štindl nije mlad, već mu je 28, ali univerzalac iz Menhengladbaha igra u životnoj formi i uz Marija Gomeza trenutno je favorit broj jedan za prvog napadača svetskog prvaka na Mundijalu u Rusiji naredne godine. U poslednje dve sezone, otkako je došao u Borusiju, igra fanstatično. Postigao je ukupno 18 golova i podelio 17 asistencija.

U drugih 45 minuta ritam je značajno opao. Oba tima delovala su kao da im je remi baš po meri, pa se nismo nagledali pravog, takmičarskog fudbala...

Podsetimo, u trećem kolu Nemačka igra protiv Kameruna, dok Čileancima na megdan izlazi Australija.

KUP KONFEDERACIJA

Grupa B - 2. kolo

Kamerun - Australija 1:1 (1:0)

/Zambo Anginsa 45+1 - Miligan 60pen/

Nemačka - Čile 1:1 (1:1)

/Štindl 41 - Sančez 6/

