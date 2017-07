Da li verujete Vengeru kad ovo priča? Ostaje Aleksis, borim se s tim 20 godina! A onda - pet razloga zbog kojih će biti prodat

Trener Arsenala uverava da Čileanac nije tražio transfer, okrutna britanska štampa ga podseća da to znači samo jedno

Pari Sen Žermen je izvisio za Nejmarov potpis, a kako stvari stoje izvisiće i za angažman Aleksisa Sančeza.

U danu kad je Đerar Pike navodno ubedio Brazilca da ostane u Barseloni, iz Engleske stižu informacije da, bez obzira što se Čileanac dogovorio sa upravom francuskom kluba, Arsenal ne želi da ga pusti.

To je nedvosmisleno poručio trener Arsen Venger, umirujući navijače Tobdžija rečima da će „sedmica“ biti u ekipi naredne sezone. I da pretpostavke kako je trenutno u Parizu, da bi navodno završio transfer, nisu tačne.

„Ne, ne mislim da je u Parizu“, jasno je stavio do znanja Profesor.

Francuski mediji pak tvrde drugačije.

„Čitao sam L'Ekip poslednja tri-četiri dana. Napravili su zaokret, od Sančeza ka Nejmaru. Danas svi pričaju o Nejmaru, a pre samo tri dana su govorili o Aleksisu. To je potrebno novinarima. Inače, PSŽ ne može da dobije Aleksisa, zato je krenuo na Nejmara“.

Naravno, sve može da se promeni do 31. avgusta, kad se završava prelazni rok, ali Venger tvrdi da nekadašnji krilni napadač Barselone sigurno ostaje na Emiratima.

„Nije tačno da je tražio da ode. Plus, odavno sam odlučio šta da radim po ovom pitanju. I vrlo jasno sam, nekoliko puta, stavio do znanja šta mislim. Finansijski, stojimo sjajno. Posledično tome, želimo da zadržimo naše najbolje igrače. A možete da se uverite da se svi klubovi sveta utrkuju da dobiju vrhunske fudbalere. Čileanac ulazi u poslednju godinu ugovora. Biće deo ekipe naredne sezone, a kad se ona završi mogu da ga razumem bude li hteo da ode“.

Nezadovoljstvo Aleksisa Sančeza stanjem u Arsenalu bilo je evidentno tokom minule sezone, a pojačalo se usled saznanja da Tobdžije u narednoj neće igrati Ligu šampiona. Prvi put posle dve decenije.

„Ako u klubu imate fudbalere vrhunskog kvaliteta ne možete da zaustavite medijske šekulacije. Frustrirajuće jeste, ali protiv toga se moramo boriti. To je problem, ne poričem, ali vas pitam: postoji li realna šansa da se protiv toga borimo? Borimo se već 20 godina i takve stvari se i dalje dešavaju. Kako možete da proverite koji menadžer se sreo sa kojim direktorom i s kojim igračem se pregovara. To se dešava na dnevnom nivou. Ne znam šta da radimo, jer niko nije dosad pronašao pravo rešenje za ovu tematiku. Poštujemo sve klubove. Pitamo ih šta žele, a ukoliko nisu volji da nam prodaju igrača onda ne insistiramo na transferu. Po tome se razlikujemo od nekih“, smireno je konstatovao Arsen Venger.

Njegove reči trebalo bi da deluju kao bensendin za navijače Arsenala. Ili, možda, da im podignu pritisak, jer su engleski mediji odmah posle ovih izjava podsetili da je Venger pogazio sopstvenu reč u slučajevima bar petorice važnih igrača, tvrdeći da sigurno ostaju, a onda ih u istom prelaznom roku prodao.

Tako je bilo sa Tjerijem Anrijem (2007), Emanuelom Adebajorom (2009), Samirom Nasrijem (2011), Seskom Fabregasom (2011) i Robinom van Persijem (2012).

Evo što ja pričao Profesor...

