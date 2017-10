Da Makabi proguta ponos

U Beograd stiže velkan iz Tel Aviva

Nije mala stvar kada vam u goste dolazi čuveni Makabi Tel Aviv. Tu privilegiju nemaju svi, a upravo će večeras Crvena zvezda imati šansu u Evroligi da pokaže da ima ponos veći od Ponosa Izraela (19h). Tim Dušana Alimpijevića prvi put će se sastati sa situacijom da igra dva evroligaška meča u tri dana.

Zvezda ima tu priliku da se pohvali s tri vezane pobede u susretima s Izraelcima, a posebno ovom klubu bridi obraz od šamara koji je dobio u Pioniru 15. decembra 2015. godine kada su crveno-beli praktično pokazali da će imati sjajnu sezonu ubedljivom pobedom od 83:58.

Kakav posao očekuje Zvezdu večeras?

Pre svega važno je istaći da je Makabi potpuno drugačija ekipa u odnosu na prošlu sezonu. Čak 11 igrača je promenjeno posle prošlosezonskog fijaska, tako da će izraelski velikan ove sezone napadati čak i Fajnal for koji se igra u Beogradu, baš u Beogradskoj areni gde će se igrati ovaj meč.

Najvažnija stvar za Makabi bila je dovođenje Nevena Spahije na mesto trenera. Spahija je već sedeo na klupi Makabija 2007. godine, a sada se vratio dosta iskusniji i s tri godine rada u NBA ligi gde je bio pomoćni trener u Atlanta Hoksima.

Spahija se do sada pokazao kao dobro rešenje za igru Makabija koji je u prva tri kola imao dve pobede i poraz na jednu loptu od Olimpijakosa. Makabi igra brzo, ali pre svega je Spahija zategao odbranu i to je za sada vidno. I to donosi razliku u rezultatima Makabija u odnosu na prošle godine.

Dobra odbrana Izraelaca kreće pre svega iz reketa gde su Aleks Tajus i Artsjom Parahuski. Dva izuzetno snažna teškaša koja se izrazito odlikuju dobrim blokerskim sposonostima. Neće Lesoru, Antiću, Jovanoviću i Bjelici biti lako da probijaju pod obručima.

U celoj priči pod košem biće i Džejk Koen i Džona Bolden koji je papirološki prešao iz Crvene zvezde u Makabi, ali naravno nije odigrao nijedan meč u dresu Zvezde pa će i za njega ovaj duel biti malo drugačiji od drugih jer se vraća u grad gde se košarkaški afirmisao.

Kada su Makabijeve pretnje u pitanju, Zvezda će morati da pronađe način da zaustavi Norisa Kola. Ovaj košarkaš koji je u karijeri nosio dres Majamija, Nju Orleansa i Oklahome igra u veoma dobroj formi i na poslednja dva meča postizao je više od 20 poena. U proseku postiže 17,3 poena u Evroligi, a s obzirom da se radi o dvostrukom NBA šampionu, moraće Branko Lazić, Ognjen Dobrić i ostali Zvezdini specijalci da rade punom parom kako bi ga zaustavili.

Lopta će dosta biti i kod Pjera Džeksona koga poznajemo po kratkom period koji je proveo u Cedeviti. Ako ima dan može da vam ubaci zaista veliki broj poena, kao što je Broseu dao 27 u prvom kolu. Ali, zna i da varira u poenterskom učinku pa da na sledećem meču da pet poena. Izuzetno je opasan, ne sme se ostavljati sam na šutu. Isto važi i za opasnog Majkla Rola.

Generalno bismo mogli da gledamo veoma efikasnu utakmicu s tim što Zvezda daje više poena za sada (81,3:76,7). Zvezda ima bolje procente u šutu za tri poena (33%:27%), a Makabi za dva poena (51%:56%) Zvezda ima više asistencija u proseku (15:14) i više ukradenih lopti (6,7:4,7). Skokovi su na strani Makabija (31:36).

Makabi je prošle sezone bio ekipa kojoj je bilo potrebno pet lopti u napadu, ali izgleda da je Spahija to doveo u red.

Imaju crveno-beli čemu da se nadaju, posebno pred svojim navijačima koji se očekuju u velikom broju. Mada, Dušan Alimpijević ni ovoga puta neće moći da računa na Nemanju Dangubića. On će od četvrtka početi sa jačim treninzima, i očekuje se da će se vratiti na teren na utakmici sa MZT-om.

Zvezdi bi potencijalna pobeda mnogo značila u više aspekata posle vezanih poraza u Zagrebu i Podmoskovlju.

Sudije na utakmici biće Luiđi Lamonika, Karlos Peruđa i Ana Panter.

