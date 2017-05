Daje se na znanje: Na prodaju je Nicin mozak, 30 puta skuplji nego što je bio... (VIDEO)

Ni vragolasti Baloteli, ni mlađani Siprijen, ili Kozeljo, ni rasni golgeter Plea... Najtraženija roba na Azurnoj obali je Žan Mišel Seri

Iza Nice je fantastična sezona u francuskoj Ligi 1. Ekipa Lusijana Favra obezbedila je plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona i posle takvog rezultata za očekivati je bilo da evropski velikani pohrle na Azurnu obalu i razgrabe fudbalere koji su eksplodirali u poslednjih nekoliko meseci. Ali nisu top tema najmoćnijih menadžera i sportskih direktora ni vragolasti Baloteli, ni mlađani Siprijen, ili Kozeljo, ni rasni golgeter Plea, već Žan Mišel Seri.

Momak iz Obale Slonovače ima već 25 godina, a oni koji površno prate francuski fudbal sigurno nisu čuli do ove sezone za njega. Međutim, i novinari i fudbalski stručnjaci složili su u jednom - Seri je i mozak i duša ovog sjajnog tima. Zato nikoga ne treba da čudi što ga želi bukvalno pola Evrope.

Žan Mišel Seri igra na mestu centralnog veznog. Dobro je poznato da takvi igrači vrlo često umeju kasnije da sazru, što je očigledno slušaj sa ovim afrikancem. Reprezentativac Obale i Slonovače iza sebe ima sjajnu statistiku - na 32 meča ove sezone postigao je šest golova i devet puta asistirao saigračima. Krasi ga dobar pregled igra, ima takozvanu meku loptu, a nije loš ni u završnici...

S fizičkim karakteristikama koje ima - visok svega 1,65, nisko težište, jake noge - Seri ne bi trebalo da ima problem da se prilagodi bilo kom stilu fudbala. Verovatno je i zbog tog razloga spisak klubova koji su pokazali interesovanje vrlo šarenolik. Dovoljno je reći da su tu interesenti iz četiri zemlje - Nemačke, Engleske, Španije i logično Francuske.

E sad, ako ćemo po klubovima lista je zaista podugačka, pa treba probrati samo one koji su najozbiljniji, a to su, prema pisanju francuskih kolega, tri najsolvetnija tima iz Lige 1 - Pari Sen Žermen, Monako i Marselj, zatim nemački Dortmund, premijerligaši Arsenal i Totenhem i za kraj Barselona.

Svi ovi klubovi uveliko se raspituju za Serija i opipavaju puls Nice koja, to jedino sigurno, nema interes da zadrži ovog momka kome cena u budućnosti može samo da pada. Jer kada igrač od 25 godina, za koga do juče mnogi nikada nisu čuli, dostigne cenu od tridesetak miliona evra, onda je to jedinstvena prilika da se dobro zaradi, pogotovo ako ste ga platili 1.000.000.

Da, dobro ste čuli, toliko su Francuzi iskeširali Pasoš Fereiri koja je Serija uzela iz Porta B bez obeštećenja.

Kada je novac u pitanju navedenu cenu od 30.000.000 evra mogao bi da plati svaki od ovih šest navedenih klubova, ali portal Le10sport piše da je trenutno pikiranom plenu najbliži Monako koji će tokom ovog leta ostati bez nekoliko igrača, najverovatnije i vezista Fabinja, Bakajoka, Mutinja...

I dok je sa Arsenalom i Totenhemom moguće povezati bilo koju robu na svetu, samo da je ekskluzivna i izvikana, Serija u dresu Barselone teško možemo da zamislimo.

Šta vi kažete?