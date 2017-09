Dajte to zlato, gde su Holanđanke? Zmajice bljuju vatru, spašavaj se ko može!

Vidi se žar u očima, uigranost poput najfinijeg ciriškog sata. Mehanizam bez greške, gde se svaka akcija - i odbrambena i ofanziva - meri milisekundama. Previše je to bilo za Tursku. Srbija je u finalu!

Poput furije, mećave, brzog voza, komete! Dominacija, sigurnost, vera u sebe, znanje, kvalitet, brutalnost, neumoljivost.. Tako je izgledala igra naših devojaka u polufinalu i pobedi nad Turskom od 3:0 (25:17, 25:12, 25:21). Odbojkašice Srbije su u finalu Evropskog prvenstva!

Ovakva poezija, atrakcija, umeće, lepota, gracioznost - se ne pamte. Pa kada od prvog poena vidite da će dobro da se završi, kada vidite da na terenu postoji samo jedan tim. Kada vidite te servise Brankice Mihajlović (osam poena) sa mnogo efeja, kada Tijana Bošković (17 poena) "vadi" poene koje samo ona može da vidi, a Živkovićeva joj to sve namešta "na trepavicu". Kada Stevanovićeva i Veljkovićeva poput tornjeva dominiraju sredinom mreže. Onda protivnik može samo da odradi posao, odigra čisto da bi odigrao i izgubi.

Ima i druga opcija reći ćete? Da, postoji. Da se protivnik bori poput najsrčanijeg lava do poslednje kapi znoja. Ali, epilog će biti isti. Izgubiće! Kao što je ovoga puta bilo sa Turskom. Jer Srbija igra najbolju odbojku u Evropi u ovom momentu. To smo najavili i pre ovog polufinala. To se sada i videlo.

U prvom setu Turska je uspela da dođe do 17 poena, u drugom su im Terzićeve gracije dale samo 12, u trećem 21 poen i sa tim moraju da se zadovolje. To im je "mera".

Jednostavno - vidi se kod naših devojaka taj zastrašujuči stav, vidi se žar u očima, uigranost poput najfinijeg ciriškog sata. Mehanizam bez greške, gde se svaka akcija - i odbrambena i ofanziva - meri milisekundama. Previše je to bilo za Tursku. Baš previše. I to za Tursku koja je u četvrtfinalu tukla Rusiju, a znate koliko je to teško.

Pobeda nad Turkinjama u Beogradu 2011. značila je i automatsko osvajanje zlatne medalje na Evropskom prvenstvu. Sada su opet pale Turkinje, ali ovoga puta u polufinalu.

Pa, neka i ishod bude isti kao te 2011. godine.

Na putu je ostala još jedna prepreka - zvana Holandija, u nedelju 1. oktobra. U bilo kakvoj drugačijoj situaciji setili bismo se one "teško je pobediti istog protivnika dva puta na jednom takmičenju". Čekajte, zar stvarno mislite da ovim Zmajicama išta može da bude teško? Bljuju vatru kao retko kada, raširile su krila do kraja.

Finalni meč može da počne odmah što se nas tiče!