Daleko je drugo mesto: Roko Leni Ukić presudio Partizanu! (VIDEO)

Tesna utakmica u Pioniru - 65:69

Drama i Partizana opet ruku pod ruku. Večeras je u Pioniru fortuna bila na strani atinskog AEK-a koji je slavio sa 69:65 u 13. kolu E grupe Lige šampiona i preuzeo drugo mesto na tabeli. Crno-beli su doživeli peti poraz u ovom takmičenju i sada samo imaju teoretske šanse da "preskoče" prvu rundu plej-ofa.

Ovo je ekipi Aleksandra Džikića inače bio i drugi vezani poraz, jer su za vikend izgubili i od Olimpije Ljubljani. Nije ni večeras Partizan blistao ali je platio ceh loše odigranom prvom poluvremenu i potpunoj napadačkoj dezorganizaciji u većem delu poslednje deonice.

Jasno je i večeras bilo da će za neke više domete od trenutnih Partizanu definitivno biti potrebno pojačanje, a da li će to biti samo Džamont Gordon ili još neko, videćemo u naredna dva dana.

Epitet meč vinera večeras je poneo hrvatski košarkaš Roko Leni Ukić koji je pogodio trojku za plus pet gostiju minut i 20 sekundi pre kraja utakmice (65:60). Sve posle toga bilo je srljanje domaćina i nije donelo rezultat.

Delovalo je da je sve gotovo kada je AEK na početku treće deonice pogodio dve trojke zaredom i otišao na plus 14 (47:33). A onda je kapiten Novica Veličković ustao sa klupe i podviknuo momcima na terenu da moraju da se bore. I počeo je Partizan da se vraća. Trojke Birčevića, Vrabca i Andrića podigle su publiku na noge, a domaćin je proigrao i približio se na samo minus dva (53:55).

Ipak, kada su svi u hali očekivali da domaći na krilima dobre serije dođe do preokreta, crno-beli su stali. Odbrana AEK-a delovala je mnogo čvršće, Partizan je dao samo dva poena za prvih sedam minuta poslednje deonice. Nisu, doduše, ni gosti blistali u tom napadačkom segmentu, pa je Džikićeva ekipa bila u igri do kraja.

Kada je u pitanju početak ovog duela, utakmica se nije pošteno ni zahuktala, a grčki tim je krenuo da dalekometnom paljbom za tri poena. Atinjani su imali više šuteva za tri nego za dva poena u prvom poluvremenu. Samo 10 puta su se oprobali za dva, naspram čak 16 pokušaja za tri. I da stvar bude gora po Partizan, ubacili su osam hitaca izvan linije 6,75 metara.

Ni mnogo jače odbrane od crno-bele verovatno ne bi uspele da se nose sa tim, tako da je osam poena minusa na poluvremenu još bio i dobar rezultat. A nije da beogradska ekipa nije "pomogla" gostima svojom slabijom partijom. Odbrana je svakako bila ispod potrebnog nivoa da bi se pariralo ekipi kao što je AEK.

Ruku na srce, ni sudijska trojka nije baš briljirala, pošto je svojim odlukama konstatno nervirala publiku, trenera Aleksandra Džikića, ali i stručni štab gostujuće ekipe. Još jednom se potvrdilo ono što su mnogi akteri Lige šampiona pričali maltene od početka - kvalitet suđenja u globalu je jedan od najvećih minusa ovog takmičenja.

No, to svakako nije bilo opravdanje, niti razlog konstantnog vođstva gostiju, koji su utakmicu otvorili sa četiri trojke, a onda je stvari u svoje ruke preuzeo mladi i 216 centimetara visoki Jorgos Calampuris. Pokazao je ovaj momak koliko je pokretljiv uprkos visini, ali i da ima veoma meku ruku. Veoma raspoložen za igru bio je još jedan Grk, Janulis Larencakis, pa nije ni čudo što je AEK već u prvom poluvremenu došao do 10 poena viška.

PARTIZAN - AEK 65:69 (11:19, 22:22, 20:14, 12:14)

Hala: Pionir

Gledalaca: 6.500

Sudije: Tolga Sahin (Italija), Erez Gurion (Izrael) i Arnis Ozols (Letonija)

PARTIZAN: Ratkovica 8, Vrabac 5, Jovanović, Veličković 13, Majstorović, Birčević 16, Koprivica 2, Andrić 6, Hečer 8, Pot, Karahodžić 3, Luković 4.

AEK: Ukić 13, Mekgrat 11, Elonu 3, Milošević 3, Haritopulos, Dikson 7, Larencakis 14, Moraitis, Mavroeidis, Skulidas, Vilijams 8, Calmpuris 10.

Piše: Marko Protić

Foto: Star Sport