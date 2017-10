Dame i gospodo, ovo je turbo Zvezda!

Rutinska i ubedljiva pobeda, uprkos izostanku najboljeg igrača Tejlora Ročestija, potom i Pera Antića

Veličina slova A A A

Porazi od Budućnosti i Cedevite su prošlost, Crvena zvezda samo gleda napred i gazi s mnogo samopouzdanja! A ono što su navijači imali prilike da vide u beogradskom hramu košarke bila je čista demonstracija sile! To je baš ono što je braniocu titule i trebalo - laka pobeda da se crveno-bela mašina pokrene u Jadranskoj ligi, da se odmore veterani i ubrizga doza samopouzdanja u napornom ciklusu. Skopski MZT je u takvoj situaciji bio savršena žrtva - 112:73 (28:23, 30:23, 33:8, 21:19).

Do poluvremena - 58, do kraja trećeg kvartala - 91, konačno - 112 poena! Bilo je strašnijih izdanja trostrukog uzastopnog osvajača titule, bilo je i ubedljivijih pobeda, ali ne pamti se kada je neki tim u Jadranskoj ligi, a ni kada je Crvena odigrala utakmicu sa ovakvim procentima! Kada na kraju i gotovo celim tokom utakmice imate preko 70 odsto preciznosti u šutu za dva poena (na kraju 70% - 35/50), znate da je u pitanju nešto što se ne viđa svakodnevno. A stvarno, Zvezdina partija bila je gotovo nestvarna. Zato je na kraju rezultat i bio kakav jeste i zato je Zvezda prvi put ove sezone prebacila brojku od 100 ubačenih koševa!

Suočen s velikom energetskom potrošnjom, ali i povratkom Nemanje Dangubića, trener Dušan Alimpijević dobio je priliku da malo izmenja roster i odmori veterane Tejlora Ročestija i Pera Antića. Dragan Apić će svoj takmičarski debi zapamtiti po dobroj predstavi, u tim se vratio Marko Kešelj, veći prostor dobili su Nikola Radičević i Nikola Jovanović, popravio se Stefan Janković, Milko Bjelica i Džejms Feldin zadržali su nivo...

Takva postavka izvukla je iz Crvene zvezde izdanje u NBA ritmu. S čak 58 ubačenih koševa na poluvremenu i čak 65 odsto šuta iz igre, preko 71 odsto za dva poena, dosta atraktivnih poteza, zakucavanja a-la Matijas Lesor i turbo igru u tranziciji koja je neodoljivo podsetila na Zvezdina najblistavija izdanja iz prethodnih sezona!

Nema šta mnogo da se komentariše meč u kojem je Crvena zvezda prosto zgazila goste iz Makedonije. Sve je praktično bilo rešeno već posle nepune dve četvrtine, gde je Alimpijevićeva Zvezda pokazala dominaciju u svojoj biti, gotovo nestvaran procenat šuta za dva poena i odličnu reakciju posle teške pobede nad Makabijem. Da nije bilo na momente nezaustavljivog Bojana Trajkovskog i solidnog Jura Lalića, MZT bi već u prvom delu utakmice doživeo nezapamćen debakl.

Crvenu zvezdu je do trijumfa pogurao Lesor sa ubitačnih 14 poena u uvodnoj fazi utakmice, koliko je imao i na kraju s obzirom da u drugom poluvremenu nije ni ulazio na teren. Komandnu palicu je zatim uzeo Radičević, a on se sa 17 poena i 10 asistencija potrudio da iskoristi svaki minut na terenu. Koliko je bio važan šraf u ovoj pobedi govori i podatak da je Zvezda stekla čak 34 poena prednosti kada je on bio organizator igre.

Kada je razlika bila komotna, na nemoćnom makedonskom šampionu izređali su se Apić sa 14 poena, Feldin je komotno ubacio 15 poena, Jovanović je odigrao dosad najbolju rolu u crveno-belom dresu sa 11 poena i četiri skoka, dok su Janković i Bjelica takođe imali po 11 poena. Zvezda je toliko bila furiozna da je u trećoj deonici protivniku dozvolila tek osam, a ubacila čak 33 poena! Čak ni tada razlika nije bila maksimalna, pošto je u finišu ona iznosila tačno 40 poena (109:69).

Kod MZT najefikasniji je ostao Trajkovski s 30 poena, zbog čega je čak dobio i aplauze Zvezdinih navijača. Lalić je upisao 14 poena, ostali su bili ispod dvocifrene granice.

Crvenoj zvezdi u četvrtak sledi novi evroligaški izazov i to protiv Bamberga u Kombank Areni od 18 časova.

CRVENA ZVEZDA - MZT SKOPLJE 112:73

/28:23, 30:23, 33:8, 21:19/

Dvorana: Aleksandar Nikolić, Beograd.

Sudije: Tomislav Hordov, Milan Nedović, Radoš Savović.

CRVENA ZVEZDA: Kešelj -, Radičević 17 (10as), Dangubić 2, Davidovac 8, Lazić 2, Dobrić 7, Feldin 15, Apić 14, Janković 11, Lesor 14, Jovanović 11, Bjelica 11.

MZT SKOPLJE: Garsija 2, Stajić 4, Mekić 6, Lalić 14, Penov 6, Minčev -, Trajkovski 30, Mamuzić -, Stojanovski 9, Maslinko 2, Bejli -.

JADRANSKA LIGA - 6. kolo:

Petak:

Cibona - Partizan 74:90

Mornar - Zadar 80:70

Subota:

Mega Bemaks - Cedevita 77:81

Nedelja:

Igokea - FMP 75:65

Olimpija - Budućnost 79:88

Ponedeljak:

Crvena zvezda - MZT Skoplje 112:73

/Radičević 17 - Trajkovski 28/

(FOTO: Star Sport)