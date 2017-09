Dan odluke! Prvo Srbija, pa onda navijamo za Letoniju

Sve će zavisiti od toga šta se bude dogodilo u poslednjoj utakmici Grupe D

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Da mi kovertiramo prvo mesto protiv Belgije (RTS, 16.15), a da pečat udare Davis Bertans i društvo!

To je dobitna kombinacija koju danas čekaju svi. U Srbiji bar, jer bi to ekspediciju vođenu Aleksandrom Đorđevićem odvelo na vrh tabele Grupe D i donelo lakši put do finala (pročitajte kako bi mogao da se otvori kostur dalje), dok su košarkaši Letonije svesni da bi eventualni poraz od Turske (RTS, 19.45) značio pad na četvrtu poziciju i ukrštanje sa Španijom. Znaju to i puleni Ufuka Saridže, koji se nalaze u nimalo lakom položaju i osetiće ozbiljan pritisak moranja pred, verovatno, rasprodatom Ulker Arenom i svojim navijačima.

(7,50) Belgija - Srbija (1,10)

Vedra lica, osmesi, dobro raspoloženje. Situacija na poslednjem treningu Srbije pred susret sa Belgijom nije mogla da bude bolja. Lagani šuterski trening, malo akrobacija u režiji Bogdana Bogdanović i Miroslava Nikolića, rafal Bobana Marjanovića i 54 vezana slobodna bacanja Dragana Milosavljevića. Bilo je svega u velikoj dvorani Ulker Arene, a ono što je najvažnije, svi su spremni kao zapete puške da istrče na teren kako bi se izborili za četvrti trijumf.

"Pogledali smo neke video snimke, pripremamo utakmicu najozbiljnije kao i dosad. Želim da dobrim pristupom uđemo u utakmicu. Belgija je atipična ekipa, pošto igra sa dva krilna centra i s takvim konceptom se još nismo susreli. Imaju dobre šutere, čak i među visokim igračima. Zato moramo dobro da odmorimo, da obnovimo energiju, da podignemo koncentraciju. Sve što je bilo dosad moramo da zaboravimo što pre i da idemo napred", poručio je Đorđević na konferenciji za štampu.

Iz tabora belgijskog tima stižu šaljive, ali i prilično ozbiljne izjave po pitanju današnjeg okršaja sa Srbijom.

"Utakmica najvišeg nivoa. Nije bitno da li je prva ili poslednja i daćemo sve od sebe. Svi znamo da igramo protiv osvajača srebrne medalje na Olimpijskim igrama. Znamo šta je sprska košarka, znamo da nikada ne popuštaju i spremni smo za to. Mislim da će biti vrlo lako i da ćemo dobiti 20 ili 25 razlike", nasmejao se selektor Edi Kastels, ali onda dodao:

"Ponosni smo što igramo protiv Bogdanovića. Znamo dobro sa kim igramo. Da ne igramo protiv njega, sedeo bih na tribinama i gledao bih ga. Učimo, krademo sve što možemo za belgijsku košarku".

Identičnog mišljenja je i ponajbolji igrač Belgije - iskusni krilni centar Aksel Ervel, uz najavu da će se ići na pobedu protiv Orlova.

"Nemamo šta da izgubimo. Ispali smo, tako da nije lako, ali hoćemo da uživamo i da damo sve od sebe za svoju zemlju i dokažemo da zaslužujemo da budemo ovde i da zaslužujemo da igramo protiv Srbije. Želimo da pobedimo Srbiju! To bi nas zadovoljio. Borili smo se do kraja protiv Rusije i Turske, sada hoćemo da dokažemo da možemo da igramo sa takvim igračima kakve ima Srbija".

U dosadašnje četiri utakmice Belgija je pokazala nekoliko zanimljivih stvari - igru bez pravog centra, što je ujedno i najveća boljka ovog tima. Odnosno, odbrana reketa. Mnogo pokušaja za tri poena, na proseku su od blizu deset ubačenih hitaca, što je bilo dovoljno za ubedljiv trijumf nad Velikom Britanijom (14 trojki), te da od Rusije i Turske ne dožive teške poraze. Kao, na primer, od Letonije. Doduše, Srbija je loše branila šuteve sa distance na ovom turniru, ali Belgija nema igračku širinu da napravi iznenađenje. Sasvim solidna petorka s evroligaškim iskustvom, ali to je praktično - sve.

Ovo bi mogla da bude savršena utakmica za Dragana Milosavljevića da napravi ofanzivni proboj, ali i Vladimira Lučića i Marka Gudurića da pojačaju ritam pred najvažnije utakmice u Sinan Erdem Domu. S obzirom na visinu belgijskih igrača, ponovo bi veći prostor trebalo da dobije i Vladimir Štimac, dok će Boban Marjanović verovatno imati ograničenu minutažu i veći će fokus biti na vraćanju samopouzdanja Ognjenu Kuzmiću.

Ovo je dan odluke! Srbija navija za Orlove, ali i Letoniju - svim srcem. Jer, eventualni ostanak na drugoj poziciji donosi Srbiji mnogo teži put - Sloveniju u četvrtfinalu, a Španiju u polufinalu. Dok, skok na prvo mesto za protivnike daje pobednika susreta Finska – Italija u četvrtfinalu, odnosno u polufinalu jedan tim iz kruga Litvanija - Grčka, Hrvatska - trećeplasirani iz naše grupe. To bi, u slučaju da Srbija bude prva, bila Rusija.

Spremite se za dan pun iščekivanja.

(FOTO: Star Sport, Fiba.basketball)