Dangubić: Želimo sa dve pobede u Zagreb

"Moramo da poradimo na otvaranju utakmice i sigurno će biti akcenat na tome da popravimo naš napad, imali smo dosta izgubljenih lopti i igrali bez nekog pritiska u odbrani", rekao je Zvezdin krilni košarkaš

Cedevita je pripretila, ali ništa više od toga nije mogla da učini u prvoj utakmici finalne serije ABA lige.

Crvena zvezda je u drugoj i trećoj četvrtini u potpunosti preokrenula situaciju na terenu, došla do preokreta, a kasnije i do apsolutno zasluženog slavlja.

"Jako važna pobeda za nas. Loše smo otvorili meč, što sutra ne smemo da ponovimo. Gledaćemo to da popravimo. Oni su dobro spremili utakmicu, imali su dobar početak. Nismo odgovorili u toj prvoj četvrtini, ali smo uspeli da se vratimo i nadoknadimo tu veliku razliku. Pre svega našom odbranom, energijom i nakon toga napad je bio mnogo bolji. Zadovoljni smo jer smo uspeli da dođemo do prve pobede", rekao je Dangubić.

Drugi meč već sutra na istom mestu od 18.30.

"Okrećemo se već novoj utakmici. Moramo da poradimo na otvaranju meča i sigurno će biti akcenat na tome da popravimo naš napad. Imali smo dosta izgubljenih lopti i igrali bez nekog pritiska u odbrani. Moramo to da uradimo, da iskontrolišemo skok i da što bolje otvorimo meč".

Iznenađenje u protivničkom taboru može da predstavlja eventualni povratak Rajana Boutrajta, mada se večera pre meča videlo da još uvek ima problema sa povredom.

"On je vrlo bitan u rotaciji, videćemo, najbitnije je da mi te greške u našoj igri popravimo. Ne smemo da dozvolimo još jedno ovakvo otvaranje meča. Mnogo je teško igrati dve utakmice u dva dana, sigurno da će oni tražiti svoju šansu. Mi moramo sutra da odbranino domaći teren i da sa dve pobede odemo u Zagreb", zaključio je Zvezdin prvotimac.

(FOTO: Star Sport)