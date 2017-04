Dani Alves i Kvadrado tešili uplakanog Nejmara (VIDEO)

Juventus je odigrao na 0:0 i prošao u polufinale Lige šampiona. Barselona na čelu sa Lionelom Mesijem, Luisom Suarezom i Nejmarom nije mogla da probije betonsku odbranu crno-belih.

Ključ, lanac, katanac! Pričajte šta hoćete, ovo je umetnost (VIDEO)

Nejmar je pokušavao, ali mu je malo toga polazilo za rukom. Mučio se Brazilac, a na kraju kada je sudija Bjorn Kujpers odsvirao kraj, nije mogao da izdrži. Suze su potekle, bilo mu je jasno da ni ove sezone nema ništa od osvajanja Lige šampiona.

Ipak, reči utehe mu nisu prvi pružili saigrači, već protivnici. Dani Alves (kao bivši saigrač i zemljak) i Huan Kvadrado su probali da ga uteše.

Džentlmenski potez, nema šta.

Cuadrado & Dani Alves with Neymar who was in tears. pic.twitter.com/xnQ48HPCTr